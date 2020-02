Rc auto: Segugio.it, boom di quella familiare

Roma, 25 feb. (Labitalia) - Boom della rc familiare. A dirlo Segugio.it, leader della comparazione assicurativa in Italia, primo comparatore assicurativo a rendere pienamente operativa da subito la nuova norma che consente per le prime assicurazioni e per i veicoli già assicurati o per i rinnovi di avvalersi della classe bonus-malus di un altro mezzo del nucleo familiare, anche di tipo diverso, confermando ancora una volta l’impegno nel supportare i propri clienti a beneficiare dei migliori prezzi del mercato.

A una sola settimana dall’avvio, si è registrato infatti un evidente interesse da parte degli utenti. Relativamente ai motocicli: il 38% circa dei clienti ha richiesto di avvalersi della rc familiare. Più in dettaglio, il 34,5% dei clienti ha utilizzato l’attestato di rischio di un’auto per assicurare una moto di prima immatricolazione, il 4% si è avvalso di questa facoltà per un motociclo già assicurato e con polizza in scadenza. Più modesto il ricorso alla rc familiare relativamente alle autovetture. Circa l'1,3% dei clienti ha richiesto di avvalersi dell’attestato di rischio della moto per l’auto.

"I volumi di preventivi moto - commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it - sono triplicati rispetto alla settimana precedente. E' evidente che molti consumatori attendevano l’entrata in vigore della nuova norma per assicurare il proprio motoveicolo nuovo, in alcuni casi posticipandone addirittura l’immatricolazione".