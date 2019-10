Ricerca lavoro online? Cresce uso mobile, ma candidatura da desktop

Roma, 24 ott. (Labitalia) - Quali sono le preferenze degli italiani quando si parla di candidature online? PageGroup, società leader mondiale nel recruitment con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel, in occasione del lancio della sua nuova app, riporta i dati sul comportamento online dei potenziali candidati durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro. I dati di PageGroup confermano un trend valido per diversi settori, ovvero che l’utilizzo da mobile è in costante crescita: infatti, dal 2018 al 2019 gli utenti da smartphone sono aumentati del 23% per il brand Michael Page e ben del 34% per Page Personnel che, occupandosi di figure professionali più junior, attrae un maggior numero di giovani e quindi più avvezzi all’uso dello smartphone.

Tuttavia, se il momento della ricerca di una posizione aperta è appannaggio del mobile, quando arriva il momento di candidarsi si preferisce lavorare da desktop: il tasso di conversione da quest’ultimo per Michael Page è infatti il doppio del dato da mobile. Lo stesso avviene anche per Page Personnel, dove le conversioni da desktop sono maggiori di quelle da smartphone.

Occorre, però, fare una precisazione: sebbene gli italiani ad oggi preferiscano finalizzare le proprie candidature da desktop, il dato di utenti da mobile continua a crescere, sia in termini assoluti che di tassi di conversione, mentre per il desktop il valore rimane pressoché invariato e, in alcuni casi, è addirittura in flessione.

È anche in quest’ottica che PageGroup ha deciso di lanciare la propria app, disponibile per App Store e Google Play. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza unica durante la ricerca di lavoro, ottimizzando i tempi necessari a trovare le migliori opportunità (in linea con esperienze, percorso accademico ed interessi) finalizzata alla conversione della candidatura anche da mobile. All’interno dell’app di Page Personnel sarà disponibile anche Job Match, il tool di PageGroup che permette di caricare il proprio curriculum per trovare in brevissimo tempo le posizioni aperte più in linea con il proprio profilo. Il consiglio è, quindi, quello di tenere un cv sempre aggiornato sul proprio smartphone.

“Insieme al mondo del lavoro e della tecnologia, cambiano anche le abitudini dei candidati. Per questo motivo, cerchiamo di andare sempre incontro alle nuove esigenze dei candidati, mettendo a disposizione gli strumenti migliori per trovare il lavoro giusto. Con la nostra app ora si potrà accedere alle posizioni aperte sul nostro sito in velocità e semplicità", dichiara Lorena Goffredo, Senior Marketing Manager Italia di PageGroup.

"Diventerà, quindi, semplice candidarsi anche da mobile, in qualsiasi momento o luogo, migliorando così l’esperienza dell’utente. La funzionalità di notifica permetterà inoltre di individuare in tempo reale la pubblicazione dei nuovi annunci, permettendo una candidatura immediata”, aggiunge.