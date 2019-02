Rider: Deliveroo, con LifeCycle a lezione di primo soccorso

Roma, 19 feb. (Labitalia) - Non solo consegne di cibo a domicilio, ma veri e propri soccorritori in caso di emergenza tra le strade delle città italiane. Sono i rider di Deliveroo, la piattaforma leader dell'online food delivery, che hanno iniziato a Roma e Milano il primo corso di formazione in tecniche di autosoccorso realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. LifeCycle, questo il nome dell’iniziativa, è promossa da Deliveroo a livello globale e riguarda circa 3.000 rider in tutti i Paesi nei quali il servizio è presente. Anche in Italia dunque, a cominciare dai rider che collaborano con la piattaforma nella capitale e nel capoluogo Lombardo, i rider hanno la possibilità di acquisire competenze e tecniche salvavita per aiutare tutti coloro che dovessero averne bisogno. I corsi, esauriti nel giro di pochi giorni, rappresentano dunque un’opportunità per i rider di prendere confidenza con tipiche situazioni emergenziali quali la perdita dei sensi e il soffocamento, sia nel caso degli adulti che dei bambini, nei momenti precedenti l’arrivo di un’ambulanza.

Nel Regno Unito, il progetto è stato sviluppato da Deliveroo alla luce dell’ultima ricerca commissionata dalla Croce Rossa britannica nel gennaio 2018 secondo cui solo il 5% degli adulti ha le competenze necessarie per attività di primo soccorso in casi di emergenza. E sempre nel Regno Unito i risultati del progetto non hanno tardato ad arrivare e si sono manifestati a cominciare dalla testimonianza ricevuta dall’azienda da parte di un cittadino di Edimburgo. L’uomo, infatti, ha raccontato di aver visto, tra le strade della città scozzese, un rider saltare giù dalla bicicletta, prestare soccorso a un passante in stato di difficoltà e dare indicazioni affinché fosse chiamata un’ambulanza.

"Siamo molto orgogliosi di questo progetto: i nostri rider - ha dichiarato Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia - sono una presenza positiva nelle strade delle città e dei quartieri in cui operano. Siamo certi che le competenze che acquisiranno grazie a questa iniziativa possano fare la differenza in caso di necessità e rivelarsi utili non solo nell’ambito della collaborazione con Deliveroo ma anche nella vita di tutti i giorni". "Siamo lieti - ha detto Debora Diodati, presidente della Croce Rossa Italiana di Roma - di questa collaborazione con Deliveroo, perché è fondamentale per noi diffondere la cultura delle manovre salvavita e del soccorso, che può rivelarsi fondamentale nel salvare vite umane. Per noi questa è un’opportunità in più per raggiungere in modo diffuso e capillare chi ha bisogno, aumentando le competenze anche di chi vive da vicino il presente e il futuro delle nostre città. Un rider che può anche salvare una vita vede Croce Rossa al suo fianco".