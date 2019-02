Ritratto in musica di Sissi celebra 100 anni di relazioni diplomatiche Polonia-Italia

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Ritratto in musica di una principessa. Una principessa iconica e amata, come Sissi, celebrata attraverso le note e le parole di un ensemble inedito formato dalla musicologa e pianista Gaia Vazzoler e dall'attrice Claudia Natale. Un concerto pianistico accompagnato dalla recitazione di brani dedicati appunto all'imperatrice d'Asburgo più famosa, andato in scena nella sede dell'Istituto polacco di Roma, per celebrare anche, con l'occasione, il centenario delle relazioni diplomatiche fra la Polonia e l'Italia. La serata evento è stata organizzata dal Rotary Club Roma Eur - Distretto 2080 con l'Inner Wheel Club Roma Eur Centro - International Inner Wheel - Distretto 208 Italia, in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma.

A rappresentare l'Istituto polacco, diretto da Lukasz Paprotny (primo segretario dell'Ambasciata di Polonia), la vicedirettrice Kamila Grzybowska - Kisiel, la responsabile della segreteria generale Jolanda Chicheka e la responsabile della sezione musicale Magdalena Widlaek Avolio. Come ha ricordato Tiziana Martino de Carles (chairman relazioni internazionali Inner Wheel Club - Distretto 208 Italia), madrina e organizzatrice del ciclo di concerti, "questo evento, giunto alla 12ma edizione, ogni anno è dedicato a uno strumento diverso con un tema studiato ad hoc, e ha sempre uno scopo benefico, che in questo caso riguarda la Rotary Foundation".

A portare il loro saluto anche Rocco Recce (presidente Rotary Club Roma Eur), Grazia Saporito (presidente Inner Wheel Club Roma Eur Centro) e, tra il folto pubblico, Angela Imbesi Azara (governatrice Distretto 208 Innerwheel Italia). Applauditissimi i brani eseguiti al pianoforte di Strauss, Bach, Schubert, Schumann, Chopin, Mozart, Liszt, Levine, a rievocare la vita e la personalità dell'imperatrice Sissi, come se fosse suonata.