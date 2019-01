Roberta Urso nuova delegata regionale Sicilia Associazione Donne del vino

Palermo, 9 gen. (Labitalia) - Roberta Urso, Pr Manager di Cantine Settesoli, è la nuova delegata regionale Sicilia dell’Associazione nazionale Donne del Vino. Ad eleggerla, all’unanimità, le socie siciliane che si sono riunite ieri. Roberta Urso, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, succede alla produttrice Lilly Fazio, al timone negli ultimi 6 anni, cui tutte le socie hanno rivolto vivo apprezzamento e gratitudine per il generoso e appassionato lavoro svolto. La riunione è stata anche l’occasione per scegliere la vicedelegata, nuova figura introdotta dall’Associazione Donne del Vino sia a livello nazionale che regionale. Si è deciso di affidare questo ruolo di supporto e coordinamento a due produttrici che rappresentano la Sicilia orientale: Flora Mondello, dell’azienda Gaglio Vignaioli, e Stefania Busà, di Cantina Rudinì.

Anche in Sicilia, infatti, sono decine le aziende vitivinicole e le attività legate al mondo del vino portate avanti con professionalità, energia e passione dalle donne. Sono soprattutto produttrici, enologhe, agronome, manager, talvolta tutti questi ruoli insieme. La capacità di fare squadra, col preciso obiettivo di promuovere il territorio e il vino siciliano, ne accomuna 17 all’interno della delegazione regionale dell’Associazione nazionale Donne del Vino, nata nel 1988 con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo.

“È con immenso piacere ed entusiasmo che ricevo questo incarico, perché credo nei valori che animano l’associazione, e che farne parte proattivamente rappresenti una grande possibilità per costruire una immagine ancora più forte e positiva della Sicilia del vino, quella animata e rappresentata da donne di carattere proprio come noi”, commenta Roberta Urso. “Per animare l’attività del nostro gruppo, oltre a tanto impegno, sono indispensabili - sottolinea - volontà e fantasia. Abbiamo già individuato nella giovane socia Federica Fina la figura cui affidare la gestione dei social e della comunicazione sul web e siamo già pronte a lavorare tutte insieme per creare un calendario di eventi e attività in accordo con la delegazione nazionale. Sentirete parlare di noi!”.