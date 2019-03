Roma: con Umana restaurato Coro Ligneo di San Marco in Campidoglio

Roma, 14 mar. (Labitalia) - Dopo tre mesi di lavori ad opera di un’equipe di ebanisti e restauratori di opere lignee, seguiti dall’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, ritorna al suo splendore il Coro della Basilica di San Marco al Campidoglio a Roma. L’intervento, interamente finanziato da Umana Spa, agenzia per il lavoro attiva in ambito nazionale con 134 filiali, rientra nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale dell’azienda nata a Venezia oltre vent’anni fa, città nella quale ha mantenuto la propria sede generale. Il rapporto fra San Marco e Venezia è antico e si rinnova costantemente. La Basilica marciana al Campidoglio rappresenta un legame naturale, diretto, con la città lagunare. Questo edificio fu 'dimora di Marco', cinquecento anni prima che l’Evangelista diventasse Patrono di Venezia. Una fitta trama di relazioni, ambasciate, di interventi fra la Serenissima e Roma ha visto la Basilica romana farsi palcoscenico e numerosi sono i cardinali veneziani che nel corso dei secoli hanno ricevuto il Titolo Presbiteriale in questa chiesa, alcuni dei quali assurti poi al Soglio Pontificio.

Il Coro, opera settecentesca realizzata per conto del Cardinal Quirini nell’ambito della ristrutturazione della chiesa su ultimo disegno dell’architetto Filippo Barigioni Romano, versava in condizioni critiche, così come evidenziato dalle relazioni della Soprintendenza. Dopo il lavoro di restauro, ad opera di Geremia Russo, ditta specializzata e accreditata dalla Soprintendenza per le opere di ebanisteria e restauri lignei, il Coro è restituito alla sua comunità, continuando a rappresentare l’evidenza di un patrimonio culturale di altissimo valore in ambito nazionale.

“Abbiamo deciso - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - di abbracciare da subito e con convinzione l’idea di sostenere il restauro del Coro Ligneo della Basilica. Da sempre, per noi, impresa e cultura rappresentano pietre angolari su cui far crescere valori, bellezza, creatività. Sono fondamentali fattori di sviluppo economico e sociale che vanno coltivati, protetti e sostenuti. Per Umana è perciò un onore e vivo motivo di orgoglio aver potuto contribuire al restauro di una parte di questo straordinario simbolo veneziano a Roma, di questo patrimonio culturale di inestimabile valore, oggi ancor più simbolicamente legato alle nostre radici”. La cerimonia di inaugurazione del Coro Ligneo Restaurato si svolgerà , alla presenza del Cardinale Angelo de Donatis del Titolo di San Marco, vicario generale per la Diocesi di Roma, il 26 marzo, dalle ore 18,30, presso la Basilica di San Marco al Campidoglio, in piazza San Marco 48, a Roma.