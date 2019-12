Roma: la tedesca Kare Design apre lo showroom più grande d'Italia

Roma, 18 dic. (Labitalia) - Kare Design raddoppia a Roma e lo fa in grande stile, aprendo a pochi chilometri dalla Capitale (a Capena) il suo showroom più grande in Italia che si estende su una superficie di 3.000 metri quadrati. Il marchio tedesco, fondato nel 1981 dai due amici-studenti Jürgen Reiter e Peter Schönhofen e presente in 40 Paesi nel mondo con 200 negozi, punta a una importante espansione sul territorio italiano: l’obiettivo è aprire almeno 4 altri showroom (di recente ne è stato inaugurato uno ad Olbia, in Sardegna) dopo il negozio di Capena, che dà lavoro a 50 persone, e che si aggiunge allo store di Roma, in via Gregorio VII. L’azienda che opera nel mondo del design come franchiser, grossista, rivenditore, operatore contract e trendsetter nell’arredo di interni sia per il settore residenziale, sia per uffici, bar e hotel, vuole portare anche in Italia il proprio stile, che definisce “non convenzionale, che va oltre il concetto di ordinario e sviluppa idee di arredo innovative per un target dal gusto creativo, giocoso, giovane, talvolta anche un po’ stravagante ma mai banale”.

In linea con questo approccio, le collezioni Kare Design si ispirano al concetto di 'Joy of living', un gioco di parole tra la gioia di vivere e dell’abitare. L’idea è partita grazie all’incontro tra Kare Peter Schönhofen e l'imprenditore romano Giancarlo Zampieri: “Il design di Kare è un'attitudine di vita: ci immedesimiamo nei nostri clienti e pensiamo in termini di modelli di stili di vita e non solo di prodotti. Oggi è indispensabile progettare soluzioni che da un lato siano ecosostenibili, realizzate con materiali di recupero come il legno riciclato, ma al tempo stesso caratterizzate da un tocco glamour e da un design raffinato”, affermano i fondatori del brand.

La collezione è composta da circa 5 mila articoli tra mobili, tavoli, divani, lampade, accessori e articoli da regalo, con una offerta che viene aggiornata ogni anno con almeno mille nuovi prodotti messi in vendita. Il filo conduttore è quello di uno stile anticonformista, sempre pronto a stupire e la cui qualità è dimostrata dal successo internazionale di Kare Design, che conta in tutto il mondo 200 brand partner, 2 mila clienti commerciali, e occupa 1.150 persone, con il 40% di donne a ricoprire ruoli dirigenziali. L’inaugurazione dello store romano è stata accompagnata da un grande evento, tenutosi ieri sera, con ospiti vip come Manuela Arcuri, Miriam Leone, Jane Alexander, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Samanta Togni, Franco Di Mare e tanti altri volti della politica e dello spettacolo. Era presente anche lo chef Michele Bonfitto, che collabora con il Festival del Cinema di Roma e di Venezia e che ha offerto ai partecipanti le sue inimitabili creazioni. Per la musica è stata scelta la tradizione gitana: protagonisti la guest star Francesco Grant con gli Energipsy.