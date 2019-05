Roma: tra giardini verticali e ricami, a LeArtigiane tornano 'Donne di Fiori'

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Torna a Roma, presso lo spazio LeArtigiane, in via di Torre Argentina 72, la seconda edizione di 'Donne di Fiori', l'appuntamento di primavera che riunisce e anticipa le tendenze del mondo dell'artigianato femminile. All'appuntamento, fissato per domani e domenica 26, dalle 10 alle 19, partecipano artigiane e artiste che presentano le loro creazioni ispirate al mondo dei fiori e della natura con graditi ritorni e new entry tutte da scoprire. Sotto l'ampio lucernario dello spazio romano, sarà possibile toccare con mano giardini verticali, stampe naturali su tessuto, creazioni in carta che fanno rifiorire il gusto e lo stile degli interni, della moda e della creatività.

E poi partecipare a laboratori e dimostrazioni dal vivo perché 'Donne di Fiori' non è semplicemente una mostra mercato, ma una rassegna dove le artigiane al lavoro per le personalizzazioni e per mostrare ai visitatori il processo creativo e le tecniche di lavorazione. Tra le partecipanti all'edizione 2019 di 'Donne di Fiori' c'è Lorella Dotti, calligrafa e artista della carta. Lorella crea oggetti che toccano le corde dell’animo attraverso la poesia. C'è anche Claudia Riva che con i suoi giardini verticali con muschio e bonsai, trasforma per trasformare gli ambienti di casa in un piccolo bosco e in un angolo natura da accarezzare.

Nerina Ricci, artista del ricamo, presenta accessori e borse con tessuti stampati e con soggetti floreali, mentre Maria Clara Giurgola dà luogo a una vera e propria officina creativa che ruota intorno all’uso del feltro e dei materiali tessili per realizzare pezzi unici da indossare. Romana Venanzoni, di Porcellane Romallegra, crea oggetti dipinti a mano ispirati all’Appia Antica, regina viarum. Protagonisti: i pini di Roma e le erbe che crescono nelle ville di Roma. Infine, Grazia Bambino di Elementi Naturali ha dato vita a una linea di abbigliamento, in particolare T-shirt e borse, tutta realizzata e dipinta a mano. Pezzo unici creati con amore e passione. Tra i laboratori, stage su fiori di carta, tintura naturale con fiori, foglie, bacche, cortecce e radici, fiori di zucchero.