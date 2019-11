Roma travel show 2020, prevista la partecipazione di Astoi

Roma, 4 nov. (Labitalia) - Nuovo accordo per Roma travel show, la manifestazione che mostra all'utente finale tutta la filiera organizzata del mondo del turismo: conferma il suo interesse nel salone b2c anche Astoi Confindustria Viaggi che sarà presente con l’associazione e il Fondo Astoi alla prima edizione in programma a Roma al Palazzo dei Congressi dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.

L’Associazione, nata nel 2000 dalla fusione di Atoi e Assotour, rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano. Nel tempo, ha affermato sempre di più il proprio ruolo rappresentativo nelle relazioni con il mondo delle istituzioni, con gli organi di informazione e con tutti gli attori del settore turistico.

Con la partecipazione a Roma travel show 2020 Astoi Confindustria Viaggi intende sottolineare il valore delle agenzie di viaggio e dei tour operator su vantaggi e garanzie legate all’acquisto di un viaggio attraverso il canale del turismo organizzato. Astoi Confindustria Viaggi, costituisce oggi un sistema di altissima qualità che si posiziona alla guida del turismo e al servizio delle imprese del comparto, confermandosi punto di riferimento concreto per l'attività dei propri associati.

Roma Travel Show sta catturando attenzione e interesse di pubblico e operatori del settore quale nuova realtà nel panorama fieristico: una novità nel calendario eventi romano e non solo, anche italiano, in quanto prima manifestazione del turismo dedicata all’utente finale, al consumer, che potrà scoprire in fiera tutto il mondo dei viaggi, tra le migliori mete estere e nazionali proposte da tour operator, enti del turismo, agenzie di viaggio, compagnie di crociere e navigazione e altro ancora.

La manifestazione, mostrando la filiera nella sua interezza, è una risposta professionale del turismo organizzato basato su criteri di garanzia, sicurezza e assistenza. Roma Travel Show vuole rimettere al centro del dibattito turistico le figure tecniche del settore, interfaccia naturale dei consumatori.

Nella prima edizione del Salone del Turismo i visitatori potranno scegliere in fiera tra i 'tanti turismi' in cui si è specializzato il comparto (come ecosostenibile e ambientale, enogastronomico e culturale) potendo confrontarsi con operatori del settore altamente specializzati e qualificati.