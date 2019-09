Scienze cosmetologiche, al via test d'ingresso per 30 iscritti

Roma, 4 set. (Labitalia) - Il settore della cosmetologia è in continua crescita, per questo motivo c’è bisogno sempre di più di professionisti del settore. A formare queste figure professionali così complete e ricercate, è lo specifico corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Confluenza di differenti e varie competenze tecnico-scientifiche nei campi biologico, chimico, medico e industriale, il corso ha l’obiettivo di formare in tre anni operatori del comparto, con un bagaglio formativo multidisciplinare, oggi essenziale per una gestione innovativa e strategica nel settore cosmetico (progettazione, produzione, commercializzazione, settore applicativo, consiglio di prodotto).

Aperto a 30 iscritti, il corso di laurea è organizzato dalla facoltà di Medicina e chirurgia dell’ateneo e si avvale di un supporto istituzionale da parte di Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia), che sostiene la rilevante importanza della formazione a livello universitario in ambito cosmetico.

La prova di ammissione (anno accademico 2019-2020) si svolgerà il 6 settembre 2019 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.