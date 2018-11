ScopriTalenti, 50 diplomati e laureati faccia a faccia con imprese

Milano, 12 nov. (Labitalia) - Mettersi alla prova e ricevere consigli sulla presentazione delle proprie competenze nella ricerca del lavoro: è stato questo il fulcro della giornata ScopriTalenti 2018, l’iniziativa con cui Fondazione Sodalitas offre ai giovani un’occasione unica di incontro con un gruppo di imprese leader di mercato, tenutasi oggi a Milano presso la sede di Randstad Italia. Sono 50 i giovani diplomati e laureati, provenienti dalle scuole e università di Milano e provincia, che oggi hanno avuto l’opportunità di sostenere colloqui e confrontarsi con i professionisti dell’inserimento di nuove risorse professionali all’interno di aziende quali Accenture Italia, Bosch, Carglass, Mapei, Mellin (una società di Danone Company), Randstad Italia, Sanofi e STMicroelectronics.

ScopriTalenti è un’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Randstad Italia, giunta alla nona edizione che ha visto in questi anni complessivamente la partecipazione di 360 ragazzi e 45 imprese. I giovani talenti sono stati selezionati tra gli studenti formati nell’ultimo anno scolastico da Giovani&Impresa, il programma di Fondazione Sodalitas che porta le imprese nelle scuole e università di 15 Regioni italiane per accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

“Uno degli obiettivi del Goal 4 (Istruzione di qualità) degli SDGs indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - ha sottolineato Alessandro Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas - fa riferimento al potenziamento nei giovani delle competenze per l'occupabilità. L’iniziativa ScopriTalenti va proprio in questa direzione: offrire agli studenti formati nelle scuole e nelle università da Fondazione Sodalitas l'opportunità di mettere alla prova le proprie competenze nell’incontro diretto con un gruppo di imprese, avvicinando concretamente i giovani al mondo del lavoro”.