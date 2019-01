Servizio Civile: Palazzini (Asc), in 2019 già 'partiti' 28.500 volontari

Roma, 15 gen. (Labitalia) - "Siamo soddisfatti di poter ospitare 2.200 ragazzi che iniziano il servizio civile negli enti a noi associati. Si tratta di una quota importante dello scaglione di volontari che entrano in servizio domani, composto da 18.500 giovani". Così Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile, parla con Labitalia del nuovo contingente di volontari, il secondo del 2019.

"A dicembre -ricorda Palazzini- hanno già iniziato le attività nei progetti degli enti, già 10.000 giovani. Con questi 18.500 siamo già a 28.500 ragazzi 'partiti ' col servizio civile nel 2019". Nel 2018 i giovani che hanno svolto il servizio civile sono stati più di 53.000 "grazie a un finanziamento di 300 milioni, risultante -spiega Palazzini- di quanto stanziato dalla legge di Stabilità e da altri fondi e del residuo non speso".

"Ora la legge di Stabilità di quest'anno ha stanziato 150 milioni cui se ne sono aggiunti altri 50 in corso d'opera. In totale 200 milioni, per cui possiamo dire che siamo a due terzi dell'opera. Speriamo che l'interesse che il governo ha fin qui mostrato per il servizio civile prosegua e che ci permetta di integrare queste risorse in modo da poter dare anche quest'anno l'opportunità dell'esperienza del servizio a 53.000 persone".