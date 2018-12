(Labitalia) - Via libera dell'Inps alla fruizione della decontribuzione sui contratti di solidarietà. Le aziende hanno tempo fino al 17 dicembre per recuperare lo sgravio del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto in misura superiore al 20%. Lo spiega lo stesso Inps nella circolare numero 98 del 2018.