Shoah: Arci, ragazzi Servizio Civile impegnati in progetto su memoria

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Per il secondo anno Asc, Arci Servizio Civile, partecipa alla Giornata della Memoria con la realizzazione del progetto di servizio civile nazionale 'La memoria dalle storie locali all’educazione alla pace'. Nel corso del loro anno di servizio civile, infatti, 7 ragazze e 5 ragazzi, in 7 città italiane di 7 regioni, proseguiranno, nei luoghi in cui vivono, la ricerca avviata da un altro gruppo di giovani nel precedente anno di servizio civile, sulla memoria della Shoah e della Resistenza.

Il progetto, già sperimentato in passato da 16 ragazzi, quest'anno si prefigge di estendere ai coetanei la ricerca sulle conoscenze e le opinioni su queste due date, attraverso questionari compilati direttamente nei luoghi ove i giovani si ritrovano, studiano, lavorano. Il progetto vuole anche essere un’opportunità per aggregare, nelle singole città, le molte organizzazioni che, stimolate anche dall'attuale difficile contesto, operano per dare nuova credibilità e attualità ai valori di impegno, testimonianza, partecipazione diretta che furono elementi sostanziali e basilari dell’impegno civico contro la Shoah e nella Resistenza.

Tra i lavori previsti, anche le interviste ai primi obiettori di coscienza al servizio militare nelle loro città. Il progetto è anche un’opportunità per avere una formazione storico culturale, e apprendere le metodologie della ricerca storica e delle fonti documentali, grazie a 3 docenti delle Università degli studi di Siena e Roma che accompagneranno i ragazzi durante l'attuazione del progetto.