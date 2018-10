Sri Sri Ravishankar, Ahimsa per una società libera da stress e violenza

Roma, 26 ott. (Labitalia) - Si svolgerà martedì 30 ottobre, presso l'ambasciata dell'India in via XX Settembre a Roma il contemporary talk alla presenza di Sri Sri Ravishankar. L'incontro 'AHIMSA, per una società libera dalla stress e dalla violenza' si inserisce in una serie di incontri e appuntamenti gratuiti dal vivo e online per avvicinarsi alla pratica della meditazione come abitudine quotidiana per gestire meglio se stessi e esprimere al meglio il proprio potenziale. "Non vedo l'ora di tornare in Italia - dice a Labitalia - dopo tanto tempo. L'India e l'Italia condividono un rapporto speciale. Porto con me i saluti di tutta la famiglia globale art of living. Una società libera dalla violenza, un corpo senza malattie, una mente priva di stress, un intelletto privo di inibizioni, una memoria priva di traumi e un'anima senza dolore è il diritto di nascita di ogni individuo".

Sri Sri Ravishankar sarà presente per importanti incontri istituzionali sempre riguardanti il tema della non violenza e della risoluzione dei conflitti cosa per cui è particolarmente rinomato e conosciuto in tutto il mondo. Uno degli ultimi suoi contributi è stato quello tra i guerriglieri della FARC e la Colombia terminato con l'accordo di pace tra le due parti basato sul principio Gandhiano di non violenza. Una serie di incontri gratuiti in tutta Italia che porteranno la conclusione del tour a Milano, con workshop UNveiling infinity da lui stesso guidato e che sono rivolti a diffondere il valore della meditazione come strumento per affrontare la vita quotidiana, imparare a gestire la mente, raggiungere uno stato di riposo e serenità, appunto la meditazione, per consentire alle persone di giungere ad una piena consapevolezza del sé.

Sri Sri Ravinshankar, ambasciatore di pace, quinto uomo più influente al mondo nella classifica di Forbes, ha fondato Art of Living nel 1981, la ONG internazionale che opera in 152 paesi per migliorar la qualità della vita attraverso programmi di gestione dello stress. In particolare, durante questo tour in Italia Sri Sri Ravinshankar sosterrà il progetto internazionale 'Art of living prison smart' per una detenzione più riabilitativa che punitiva e 'Art of living gift a smile' che offre educazione gratuita agli studenti delle zone rurali dell'India.