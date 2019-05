Startup: al Demo day LVenture group lancia 6 imprese del futuro

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Nuovo appuntamento con l’imprenditoria innovativa nell’Hub di LVenture Group: sei startup ad elevato potenziale di crescita sono state presentate a investitori e rappresentanti delle corporate durante il Demo Day, l’evento conclusivo del programma di accelerazione di Luiss EnLabs, acceleratore di startup della società, nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Wind Tre, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. Le startup che hanno partecipato al programma hanno ricevuto un investimento micro-seed di 145 mila euro da parte di LVenture Group e di Hatcher+ (Fondo VC di Singapore) e svolto un percorso di 5 mesi che le ha portate a lanciare il loro prodotto sul mercato.

Un importante investimento e una metodologia oggi affermata a livello europeo, che sono alla base dei risultati conseguiti dal programma: l’80% delle startup selezionate riceve investimenti successivi da parte di co-investitori. Ad oggi, le oltre 60 startup del portafoglio di LVenture Group hanno raccolto 60 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro investiti direttamente dalla società e 46 milioni di euro provenienti da co-investitori.

“La partnership strategica siglata con Hatcher+, che ha incrementato le risorse finanziarie del nostro programma di accelerazione, attrae startup sempre a più alto potenziale e quelle che oggi abbiamo presentato hanno team ambiziosi, con Founder che possono vantare esperienze lavorative in grandi aziende del digitale. Il nostro ecosistema, oggi rafforzato anche dalla sinergia con Italian Angels for Growth (Iag), il più grande club di business angel d’Italia, ci consente di sostenere queste nuove imprese nelle fasi successive, accelerandone la crescita e la conseguente generazione di valore”, afferma Luigi Capello, Ceo di LVenture Group.

Il Demo Day ha visto la partecipazione come keynote speaker di Sebastiàn Fernàndez-Medrano, Senior Partner di Samaipata Venture, Fondo Vc internazionale con base a Madrid, che ha effettuato il primo investimento in Italia in Together Price, startup del portafoglio di LVenture Group: “Samaipata Venture vuole contribuire a trasformare l'Europa in leader globale nel campo della tecnologia, sostenendo i founder che sviluppano quelle soluzioni tecnologiche pronte a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Da quando abbiamo lanciato il Fondo 3 anni fa, siamo stati uno dei Vc internazionali che ha scommesso di più sull’Italia, uno degli ecosistemi tecnologici in più rapida crescita in Europa. Siamo profondamente convinti delle opportunità che questo Paese può offrire".

Le startup sono state introdotte da Augusto Coppola, Managing Director di Luiss EnLabs, e attive in settori di mercato in forte ascesa, dal digital travel al cloud computing, dalla Vr applicata al mondo del fitness all'Intelligenza artificiale per il customer care, dalla sharing mobility al web design.

Sono: Apical, piattaforma per la prenotazione di viaggi turistici; Hakuna, software che disconnette i cloud server quando inattivi e li riavvia automaticamente quando operativi; Keiron, soluzione che applica la realtà virtuale al fitness; Ride, servizio di mobilità elettrica condivisa multi-veicolo utilizzabile anche in modalità muscolare; Stip, piattaforma che automatizza il social customer care grazie all’Intelligenze Artificiale; Uxgo, soluzione di web design che permette di progettare e sviluppare siti web, in maniera interattiva, attraverso un mazzo di 56 carte fisiche e un’app.