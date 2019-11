Startup: arriva Dog heroes, cibo fresco per cani a domicilio

Roma, 26 nov. (Labitalia) - Dedicata a tutti gli 'eroi' che hanno davvero a cuore la qualità della vita dei loro amici a quattro zampe e che fanno tutto per farli stare bene, a partire dall’alimentazione. E’ da questa precisa esigenza che nasce Dog Heroes (www.dogheroes.it), la startup che debutta a Milano con il suo servizio di cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati, ideati da veterinari nutrizionisti e già porzionati per essere serviti. Il tutto senza nemmeno muoversi da casa. Perché le pappe di Dog Heroes sono consegnate in tutta comodità a domicilio (inizialmente a Milano).

Le ricette Dog Heroes sono realizzate con ingredienti di qualità e senza additivi chimici né conservanti, per dare al proprio cane un’alimentazione che sia il risultato di processi di selezione delle materie prime e processi produttivi identici a quelli della produzione alimentare per l'uomo. Ogni ricetta è stata studiata da veterinari esperti in nutrizione clinica per essere completa e bilanciata secondo le linee guida Fediaf (Federazione europea dell'industria degli alimenti per animali da compagnia) e ha come principale apporto proteico la presenza di tanta carne (oltre il 60%), oltre a verdure, cereali, vitamine e sali minerali, il tutto cucinato in un laboratorio in Lombardia.

Finanziata in pre-seed da un pool di business angel, Dog Heroes ha quindi la missione di rivoluzionare in chiave healthy un mercato, quello del cibo per cani, che vale in Italia oltre 1 miliardo di euro, ma che presenta ancora ampi margini di innovazione, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto che il livello di digitalizzazione e i modelli di distribuzione.

"Gli amanti dei cani stanno diventando sempre più esigenti e consapevoli dell’impatto che l’alimentazione ha sulla salute del loro fedele compagno a quattro zampe, e iniziano ad essere insoddisfatti dell’offerta tradizionale di cibo secco e umido. Risulta, in effetti, che circa la metà dei padroni in Italia preferisce preparare il cibo in casa, cucinando le pappe in casa o destinando ai cani gli avanzi della tavola: questo però comporta alcuni rischi, tra i quali quello di realizzare una pappa che non rispetti il fabbisogno del cane e che non fornisca un apporto nutrizionale adeguato", spiegano Pierluigi Consolandi, Marco Laganà e Gregoire Desforges, fondatori di Dog Heroes.

"La nostra sfida è stata rendere accessibile a tutti, in maniera comoda e semplice, la migliore alimentazione possibile per i nostri cani. La preparazione casalinga spesso richiede impegno e costanza da parte dei proprietari, oltre alla consulenza di un esperto in nutrizione; noi proponiamo una soluzione sicura e bilanciata per garantire il benessere a lungo termine dei nostri amici a quattro zampe", aggiungono.

"I nostri plus? Nelle nostre ricette c’è più del 60% di carne mentre, incredibilmente, la normativa prevede che basti il 4% di carne per etichettare come pollo o maiale un alimento per cani. Con il nostro servizio vogliamo anche seguire da vicino i padroni, soprattutto nel periodo di transizione dalla dieta tradizionale a quella fresca, e per questo i nostri nutrizionisti sono pronti a fornire per supporto, chiarimenti e tutte le spiegazioni di cui si ha bisogno", sottolineano.

Ordinare è semplice: basta andare sul sito www.dogheroes.it e inserire i dati del proprio cane: razza, età, peso, abitudini e stile di vita. I veterinari Dog Heroes, quindi, elaborano un piano alimentare personalizzato sulle informazioni raccolte, che verrà consegnato a domicilio ogni due settimane, con porzioni giornaliere pronte per essere servite. Tutte le ricette sono, letteralmente, a prova di umano e a basso impatto, perché ottimizzano il surplus delle lavorazioni degli alimenti per uso umano, riducendo le eccedenze alimentari.

E i benefici di una dieta sana per gli amici pelosi si vedono già dopo poche settimane: pelo più lucido e resistente, maggiore energia, raggiungimento del peso forma e miglioramento della digestione.

"In Italia i cani sono 11 milioni, uno ogni sei abitanti: un numero enorme, su cui la proposta di valore di un cibo più sano e sostenibile può davvero portare un forte impatto. E’ questa l’idea che ci ha spinto a creare Dog Heroes: puntiamo a qualcosa in più della semplice distribuzione di pet food di qualità: vogliamo costruire una community intorno ai valori di qualità, condivisione e sostenibilità ma, soprattutto, di amore verso gli animali", concludono i tre fondatori.