Startup: Formula12, soluzioni innovative per benessere attraverso nutrizione

Reggio Emilia, 29 gen. (Labitalia) - Una startup emiliana che offre soluzioni per il benessere a partire dalla nutrizione. Il suo nome è Formula12 impresa del settore benessere e nutrizione con sede a San Polo d'Enza (Reggio Emilia). Tra i suoi fondatori anche l’imprenditore Matteo Marzotto. "Ho fondato Formula12 - spiega - perché ho deciso di investire solo in cose che vivo personalmente e da sportivo vivo in prima persona l’importanza e i benefici della corretta alimentazione. Per tutta la vita ho avuto la percezione che siamo quello che mangiamo, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale per il benessere personale. Facendo molto sport credo che se non mi fossi avvicinato alla nutrizione in questo modo non potrei fare molte delle cose che faccio, perché non esiste la possibilità di raggiungere un grande risultato senza sacrificio, determinazione e perseveranza, questo avviene negli sport che amo e in tutte le cose della vita".

L’obiettivo dell’azienda è creare una coscienza alimentare e diffondere uno stile di vita corretto che permetta di trovare la migliore performance psicofisica. L’importanza di consumare 5 pasti bilanciati al giorno è infatti sempre più riconosciuta anche in Italia: consumare porzioni ridotte più volte al giorno permette infatti di mantenere costante il proprio indice glicemico e mantenere attivo il metabolismo, aiutando inoltre a controllare l’appetito.

Ogni soluzione Formula12 è mirata ad esigenze precise: dagli appassionati di fitness a chi vuole perdere peso, a chi ama le due ruote o semplicemente desidera tenersi in forma, tutti possono trovare la soluzione più adatta.

"Formula12 - chiarisce l'amministratore delegato Francesco Prandi - è uno stile di vita, una strategia alimentare che tutti possono applicare in ogni momento della vita e in qualunque luogo, l’importante è avere chiari alcuni elementi fondamentali, che abbiamo sintetizzato nei 12 punti: equilibrio sulla glicemia, rotazione proteica, carboidrati + proteine, strategie sazianti, le calorie non contano, cinque pasti al giorno, il tempo del cibo, giusto mix tra macronutrienti, movimento, qualità bio a km zero, il sonno dimagrante, pasto jolly. Il nostro obiettivo è contribuire a creare una coscienza alimentare, fornire a tutti soluzioni e prodotti per ottenere la migliore performance psicofisica e raggiungere il proprio indice d’equilibrio".

"La piattaforma web www.formula12.it e i canali social - aggiunge - sono fondamentali per la condivisione di questo stile di vita con tutte le community di appassionati di sport e benessere".

Formula12 sta lavorando alla costruzione di una rete di nutrizionisti, con l’obiettivo di aggregare almeno 100 professionisti a copertura dell’intero territorio nazionale, costruendo così la principale rete di nutrizionisti in Europa.