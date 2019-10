Startup: Overbooking app, revenue management per host e albergatori

Roma, 29 ott. (Labitalia) - Arriva l’app Overbooking, innovativo strumento di revenue management pensato per host e albergatori, per la gestione degli ospiti in overbooking. La startup si presenta alla sua community, per illustrare ai suoi partner come un overbooking può essere fonte di profitto, domani, mercoledì 30 ottobre, a Roma, presso l’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, in via Marsala 29/h (terzo piano), dalle 18,30 alle 20. L’appuntamento si pone come un momento di presentazione, ma anche di condivisione, per confrontarsi sulle criticità del settore e per creare sinergie attraverso il networking. Grazie a Overbooking App, i titolari di un’attività ricettiva possono ricollocare in maniera semplice ed efficace i propri ospiti presso strutture similari per prossimità geografica, qualità e servizi, risolvendo una problematica, quella delle prenotazioni in eccesso, sempre più sentita e dibattuta nel settore dell’hospitality.

I dati del 2018, infatti, contano 30 milioni di prenotazioni nelle 4 città più importanti (Roma, Milano, Firenze e Venezia), il cui 6% è in overbooking. Quindi, si parla di un mercato con circa 2 milioni di overbooking e con un ticket medio di 210 euro a notte. La piattaforma, in concreto, permette agli host di gestire un overbooking in pochi minuti e alle strutture riceventi di massimizzare il livello di occupazione, in modo facile e funzionale. Una gestione a portata di clic che prevede il 5% di provvigione per gli overbooking inviati.

L’app di Overbooking genera, pertanto, un duplice vantaggio: riesce a ricollocare gli ospiti delle strutture in overbooking e ad occupare le camere libere delle strutture che non hanno raggiunto il 100% di occupazione. Il software permette di creare una community di strutture ricettive, di risparmiare tempo e ottimizzare il proprio business. L’app è dinamica, intuitiva e si scarica gratuitamente. "Siamo gli unici a immaginare e invertire da negativo a positivo il concetto di overbooking. Il risultato? L'overbooking diventa uno strumento di revenue management", affermano i fondatori di Overbooking.