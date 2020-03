Startup: PlayWood avvia il crowdfunding su Mamacrowd

Roma, 18 mar. (Labitalia) - PlayWood, la startup che rivoluziona l’arredo con una soluzione ecologica, modulare e creativa, che conta 300.000 pezzi venduti solo nel 2019, in 32 nazioni, avvia il crowdfunding su Mamacrowd. "Il sistema di assemblaggio PlayWood consente di montare e rimontare arredi per case, uffici e fiere, riutilizzandoli in combinazioni differenti. Garantisce così libero sfogo alla creatività nel pieno rispetto dell’ambiente. I metodi tradizionali di assemblaggio prevedono viti, bulloni, trapano o colle che rovinano inevitabilmente i pannelli dei mobili, rendendo difficile o addirittura impossibile lo smontaggio. Risultato: ogni anno in Europa vengono gettate via 100mila tonnellate di arredi", spiega Stefano Guerrieri, co-founder e Ceo di PlayWood.

Fiere ed eventi ci costringono a trasportare e ripensare gli elementi dello stand aziendale. Nelle nostre case, inoltre, le necessità cambiano nel giro di pochi anni: un bimbo in arrivo, i figli che crescono, una stanza da letto da trasformare in studio. "L’innovazione di PlayWood - sottolinea Guerrieri - è stata ripensare completamente il design del sistema di assemblaggio dei mobili. Ora che il nostro prodotto ha ampiamente ottenuto la validazione del mercato siamo pronti per fare le cose in grande. Per questo abbiamo avviato la nostra prima raccolta fondi di tipo equity su Mamacrowd.com".

I connettori PlayWood sono realizzati in un polimero high-tech colorato e rinforzati da fibre di vetro per renderli leggeri e allo stesso tempo resistenti come metallo. Caratterizzati dal design brevettato che li rende molto intuitivi da usare, i connettori garantiscono una resistenza ai pesi di oltre 250 Kg e possono essere riutilizzati all’infinito. Vengono prodotti in diverse angolazioni e funzionano come un morsetto: basta farli scorrere sul bordo del pannello e stringerli sulla posizione corretta.

Riutilizzabili, trasformabili e riparabili, a fine vita tutti i prodotti PlayWood possono essere separati nei materiali base e riciclati. Gli elementi in legno dei kit provengono da foreste sostenibili e sono privi di formaldeide. Inoltre l'intera catena di produzione e vendita è pensata per minimizzare l’impatto ambientale, trasporto compreso.

"PlayWood permette di acquistare - sottolinea il Ceo di PlayWood - il sistema di assemblaggio separatamente dall’arredo, scegliendo (se lo si desidera) di utilizzare materiale di riciclo o pannelli reperibili localmente. Così si riducono ulteriormente i costi di trasporto e si può optare per la consegna espressa direttamente a casa. L’ottimizzazione della logistica ci dà la possibilità di vendere attraverso tutti i canali oggi esistenti, sia quelli fisici, come le catene dedicate al Fai-da-te, sia quelli digitali, dall’ecommerce proprietario (PlayWood.it) ad Amazon".

I connettori PlayWood sono nati e 'resteranno' in Italia. "Abbiamo ottimizzato i costi di produzione a tal punto che non sarà necessario spostarci altrove all’aumentare dei volumi di vendita. In questo modo siamo certi di poter continuare a offrire un elevato rapporto qualità/prezzo, curando da vicino le relazioni con i nostri fornitori, anche oggi che siamo pronti per espanderci all’estero", chiarisce Guerrieri.

Dalla sua nascita, nel 2016, la startup ha già concluso con successo due round privati di investimento ai quali hanno partecipato alcuni tra i Venture Capital italiani più importanti: Primomiglio Sgr e LVenture Group Spa. "I tempi sono maturi per la fase di scale-up. Ecco perché ci siamo rivolti alla piattaforma numero uno nell’equity crowdfunding. I fondi raccolti saranno utilizzati per consolidare il team, ampliare la rete commerciale e continuare a lavorare sull'innovazione di prodotto", racconta Guerrieri.

"Per affermarsi, una startup deve essere scalabile. I connettori PlayWood e gli arredi in kit permettono di creare arredi personalizzabili nelle misure, nei materiali e nei colori: il cliente non è vincolato a poche possibilità offerte da un configuratore online. Le componenti di base del sistema, sono altamente standardizzate e possono essere prodotte in grandissime quantità garantendo ottime marginalità ed economie di scala. Ho investito perché credo che PlayWood abbia tutte le carte in regola per acquisire un ruolo importante in un mercato davvero vasto e ricco di opportunità, che vale ben 156 miliardi di euro", dichiara Claudio Rossi, imprenditore seriale con exit di successo alle spalle.

Per aderire alla campagna, basta andare su Mamacrowd.com, selezionare il progetto PlayWood, accedere alla documentazione completa e scegliere l’importo da sottoscrivere. Il 30% dell’investimento può essere detratto dalle tasse.