Startup: property manager Altido sceglie il self check-in Vikey per hospitality

Roma, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In un periodo molto sfidante per il turismo, la tecnologia si conferma strategica per la ripresa del settore. Ciò lo dimostra anche il percorso di espansione di Vikey (www.vikey.it), startup del portafoglio di LVenture Group, che dal 2016 permette di aprire le porte di hotel e case vacanze da smartphone e gestire il check-in degli ospiti da remoto. Vikey ha infatti da poco siglato una partnership con Altido, società immobiliare nel settore dell’hospitality alternativa, che gestisce oltre 1.800 proprietà per affitti brevi in 25 città europee tra cui Italia, Londra, Edimburgo e Lisbona.

La startup sarà concessionaria esclusiva del servizio di self check-in per appartamenti, ville, casali, terra-cielo con servizi, aparthotel e guest house gestiti attualmente da Altido e per le strutture che verranno acquisite nei prossimi mesi.

Grazie alla collaborazione con Vikey, gli ospiti di Altido potranno effettuare tutte le operazioni di check-in a distanza e disporre di una 'chiave virtuale' da utilizzare sul cellulare, per aprire l’ingresso principale e la porta della stanza o appartamento. Per tutta la durata del soggiorno, inoltre, gli ospiti potranno prenotare dalla web app Vikey servizi extra ed esperienze come visite guidate, transfer, cene e molto altro. Una accoglienza contactless (senza contatto), sempre più richiesta anche alla luce delle ultime regole per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus.

Vikey con il recente accordo consolida la sua presenza internazionale, con l’obiettivo di raggiungere oltre 5.000 strutture nei prossimi mesi.

“Nonostante il coronavirus abbia segnato un momento di arresto per tutti i principali player del settore, noi di Vikey non ci siamo mai fermati. Anzi, fin da subito, abbiamo visto crescere il numero delle richieste. Ora infatti il self check-in è un servizio indispensabile per offrire agli ospiti una accoglienza smart e sicura”, afferma Luca Bernardoni, Ceo e co-founder di Vikey. “Non possiamo che ringraziare Altido, una delle realtà più innovative con oltre 15 anni di esperienza diretta nel mercato dell’hospitality, per la rinnovata fiducia e siamo sicuri che questo accordo porterà una crescita per entrambe le realtà”, aggiunge.

“Dopo anni di collaborazione sul mercato Italiano, il consolidamento della partnership con Vikey a livello internazionale è la dimostrazione della fiducia che Altido ha nei suoi confronti”, afferma Davide Ravalli, co-founder & GM Altido Italy. “In poche settimane di attività, durante un periodo estremamente complesso, sono riusciti a spedire e installare oltre 200 dispositivi nei nostri appartamenti in 4 stati diversi. Quando si parla di efficienza e professionalità il team Vikey è una certezza”, conclude.