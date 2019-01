Startup: Ricehouse, accordo con Nordtex per nuova linea prodotti edili naturali

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia adatti a tutti i tipi di costruzioni e ora RiceHouse, la start-up di Tiziana Monterisi, stringe una collaborazione commerciale con Nordtex - azienda altoatesina che importa e distribuisce prodotti ecologici per il comfort e l’efficienza energetica delle abitazioni - e insieme presentano a Klimahouse (a Bolzano dal 23 al 26 gennaio) una linea completa di nuovi prodotti per l’architettura naturale che garantiscono un risparmio energetico e un ridotto impatto ambientale. Sono infatti 6 i nuovi biocomposti che RiceHouse realizza dagli scarti del riso, paglia o lolla: si va dal massetto alleggerito RH300 all’intonaco in argilla RH400, dall’ecopittura RH500 al pannello di chiusura RH600 per isolamento, dalla lastra RH700 per rivestimento a secco di pareti e controsoffittatura al pannello di chiusura RH1000 con funzione strutturale.

Grazie alla miscela di calce, lolla e paglia, i prodotti RiceHouse sono molto leggeri, altamente termici, interamente naturali, traspiranti e sani. Si distinguono, inoltre, per la loro facilità di posa, molto simile a quella tradizionale. Sono indicati per tutte le tipologie di intervento, dalle ristrutturazioni alle nuove costruzioni. I prodotti RiceHouse hanno superato tutti i test necessari per ottenere le certificazioni che attestano le caratteristiche tecniche, isolanti e acustiche. Tutti valori importanti per quelle imprese, professionisti e clienti attenti all’alta efficienza energetica e alla salubrità dell’ambiente. Da gennaio 2019 i prodotti sono tutti messi in vendita e possono essere acquistati da chiunque, contattando direttamente l’azienda.

“Siamo davvero orgogliosi - afferma Tiziana Monterisi, Ceo di RiceHouse - di presentare la nuova linea di prodotti. Siamo convinti del loro alto potenziale in termini di efficienza energetica e crediamo che possano avere ancora più successo dei prodotti presentati lo scorso anno, proprio qui a Klimahouse. Abbiamo già realizzato oltre 1.000 mq di pareti con i nostri materiali naturali, permettendo di risparmiare 525.000 kg di CO2 ed evitando la diffusione nell’atmosfera di 9.800 kg di PM10”.

Inoltre, RiceHouse e Nordtex partecipano insieme alla nona edizione del 'Klimahouse Trend', il premio - ideato da Klimahouse e promosso da Fiera Bolzano in collaborazione con il Politecnico di Milano - rivolto alle aziende più innovative nel settore del risanamento e dell’efficienza energetica in edilizia. Il verdetto della giuria sarà annunciato durante i giorni della kermesse. Ma non è tutto. RiceHouse è presente in Fiera anche presso lo stand Wasp, azienda leader nel settore della stampa 3D, dove verranno organizzate performance per stampare in scala reale una parte di Gaia, la prima costruzione in 3D realizzata attraverso la tecnologia di Wasp e i materiali naturali di RiceHouse.

Con il lancio sul mercato dei nuovi prodotti, RiceHouse festeggia un 2018 ricco di successi e soddisfazioni. Durante lo scorso anno, infatti, l’azienda si è aggiudicata 4 premi: finalista dei Klimahouse Startup Awards 2018, è stata inoltre insignita del premio speciale dell’agenzia CasaClima 'Startup Award 2018'; vincitrice della nona edizione del Good Energy Award nella categoria Real Estate, rivolto alle aziende che hanno investito in un mercato innovativo in modo responsabile verso l’ambiente, l’economia e il territorio; vincitrice del Premio Sviluppo Sostenibile 2018, concorrendo nella categoria Edilizia Sostenibile; vincitrice dell’Ing Challenge 2018, interamente dedicato alla sostenibilità ambientale legata ad innovazione e opportunità di crescita economica.

RiceHouse, inoltre, ha fornito tutti i materiali edili naturali, particolarmente efficienti dal punto di vista bioclimatico e di salubrità degli ambienti, per la ricostruzione della scuola dell'infanzia di Pieve Torina, comune marchigiano distrutto al 90% dal terremoto del 2016. La ricostruzione della scuola è un segnale di rinascita importante per le nuove generazioni e è stata realizzata sulla base di un nuovo modello architettonico ecosostenibile. Attualmente, RiceHouse è una delle 6 aziende che sta partecipando attivamente all’innovativo progetto 'Thumbs Up Youth Award', che invita gli studenti della provincia di Milano a sfidarsi sul tema dello sviluppo sostenibile. Il premio è gestito dall’Associazione Thumbs Up in partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.