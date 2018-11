Startup: Traction, tool Emailurgency potenzia clic mail promozionali

Roma, 7 nov. (Labitalia) - Arriva Emailurgency, un nuovo tool per le campagne di direct email marketing. Il tool permette la creazione di conti alla rovescia da inserire nelle mail promozionali generando un aumento dei clic e migliorando le prestazioni delle campagne del 400%. Il tool è presentato da Traction, realtà unica sul territorio nazionale: un progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio delle startup e delle pmi, sviluppando strumenti di marketing automation a supporto delle quotidiane attività di digital marketing. Emailurgency arricchisce i call to action che spingono l’utente ad agire, creando un vero senso d’urgenza. Un nuovissimo Saas (software as a service) in grado di generare istantaneamente un’immagine animata con al suo interno un conto alla rovescia stilizzato secondo le esigenze grafiche delle campagne che s’intendono costruire.

L’elemento che contraddistingue Emailurgency dai concorrenti è la possibilità di personalizzare la durata dei contatori per ciascun destinatario della dem (direct email marketing). Una promozione, quindi, avrà una durata complessiva analoga per tutti i destinatari, ma la decorrenza sarà quella della data di invio a ciascun cliente: molto utile quindi nei protocolli o nelle mail series dove gli invii avvengono con tempistiche specifiche per i singoli clienti. I countdowns generati sono compatibili con tutte le maggiori piattaforme di invio email come mailchimp, mailjet, mailup, sendgrid e sendinblue. Traction è la start up che aiuta le start up con metodologie e strumenti di marketing automation. Fondata da Pier Francesco Geraci e Alessandro Cavallo, ha al suo attivo ben 35 case studies con altrettante aziende supportate nella fase di crescita.

Traction ha iniziato il suo percorso in Italia, supportando le startup e le pmi, ora sta lavorando anche in partnership con acceleratori e incubatori d’impresa, raccogliendo anche l’interesse di fondi di investimento con uno sguardo nell’immediato futuro alla vendita dei tools su scala internazionale. Traction offre alle aziende strumenti di automation e servizi per la gestione di campagne di acquisizione di nuovi clienti, per la conversione di Lead in compratori e per la gestione del crm. Insomma, con Traction le aziende possono contare su un supporto lungo tutto il ciclo di vita dei clienti, sia nel btb che nel btc. Un approccio a 360 gradi per offrire alle aziende quello di cui hanno bisogno nella fase di crescita.