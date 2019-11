Svimez: Cavallaro (Cisal), 'superare gap tra Nord e Sud'

Roma, 4 nov. (Labitalia) - "Il rapporto Svimez 2019, presentato questa mattina alla Camera, purtroppo ci restituisce un’istantanea immutata nel tempo. L’Italia continua a viaggiare a due velocità: quella del Settentrione, economicamente sviluppato, che richiama a se i giovani del Sud del Paese sprovvisti di possibilità lavorative. Quella del Meridione che, secondo i dati del rapporto, conferma numerose aree in cui la crescita continua a essere un serio problema". Lo ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal.

Per Cavallaro, "il definitivo superamento di questo gap non è più rinviabile: sono necessari provvedimenti immediati che mettano al centro lo sviluppo dei territori del Sud Italia, a partire dalla loro valorizzazione per la creazione nuovi posti di lavoro e per il lancio di una fiorente economia".