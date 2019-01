Tabacco: Mst sigla intesa con ministro Centinaio sul Kentucky

Roma, 18 gen. (Labitalia) - È stato siglato oggi tra Manifatture Sigaro Toscano e il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, il protocollo di intesa programmatica per l’acquisto di tabacco Kentucky destinato alla produzione dei sigari a marchio Toscano. L’accordo, che copre sei anni (gli acquisti dal 2019 a tutto il 2024), garantisce ogni anno l’acquisto di un minimo di 2.200 tonnellate di tabacco, per un valore di circa 15 milioni di euro annuali. “Questo accordo - ha dichiarato Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano - è un risultato importante: significa lavoro, tutela e sviluppo della filiera e dei territori coinvolti per i coltivatori. Acquistare tabacco italiano dà garanzia di volumi e qualità ai sigari Toscano e garantisce al settore un futuro sostenibile. La tutela della filiera è centrale nella nostra strategia; ringraziamo il ministro Centinaio per la sensibilità nei confronti proprio di questo importante segmento produttivo del tabacco".

Il protocollo prevede l’aggiornamento del disciplinare del tabacco e recepisce tutte le innovazioni tecnologiche e fitosanitarie intervenute negli ultimi anni. Il 'Kentucky' è il tabacco a più alto valore unitario nella tabacchicoltura italiana e l’Italia è tra i primi produttori di tale varietà in Europa. Mst, interlocutore principale dei coltivatori di tabacco Kentucky, assorbe oltre il 90% a valore dell’intero raccolto nazionale, e arriva quasi al 100% nel caso della foglia da fascia, la materia prima qualitativamente più pregiata della coltivazione.

“Garantire l’italianità di un prodotto - ha sottolineato il ministro Centinaio - è segno della storia stessa del nostro Paese e dell’eccellenza delle nostre aziende in tutto il mondo. Manifatture Sigaro Toscano è una di queste perché ha saputo trasformare nel tempo il valore artigiano tipico dell’Italia in una vera e propria cultura d’impresa. La tutela del made in Italy passa anche da qui. Proseguiamo allora su questa strada intrapresa nel segno della sostenibilità e dell’innovazione per continuare a garantire posti di lavoro e investimenti".