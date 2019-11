Tecno, con KontrolON sistema di monitoraggio consumi

Roma, 6 nov. (Labitalia) - "Sono orgoglioso di presentare kontrolON, il sistema di monitoraggio della produzione e dei consumi energetici che sceglie l’ambiente. Un sistema che digitalizza tutti i dati relativi ai consumi energetici e alla produzione aziendale, consegna agli imprenditori notizie fondamentali per l’analisi dei processi produttivi, finora reperite manualmente e in modo dispersivo". Lo dichiara il presidente di Tecno, Giovanni Lombardi, nell'annunciare la presentazione di KontrolON.

L'azienda, player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica, è da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili e ritirerà a dicembre il premio internazionale Eba national winner 2019 promosso da European business awards dove è stata definita la migliore realtà in Italia per la sua categoria, e vincitrice per la seconda volta del premio Best managed companies di Deloitte. Cura del cliente, acquisizione di strumenti tecnologici, sviluppo di piattaforme innovative, rispetto per l’ambiente: sono questi gli elementi cardine della mission Tecno.

"L’attenzione per l’ambiente - spiega Lombardi - sta diventando un tassello fondamentale per l’assetto strategico dell’industry 4.0. Un’esigenza che scaturisce dalle normative Ue sempre più concentrate sulla questione ambientale e sposata dagli imprenditori impegnati ad assicurare elevati standard sostenibili. Non più solo innovazione, ma innovazione al servizio dell’ambiente".

Tecno è stata tra le prime imprese a promuovere in Italia il servizio di control energy management, conta oggi oltre 2900 aziende clienti in tutti i settori produttivi. Fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti al servizio delle aziende. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, rende possibile ai clienti migliorare ed efficientare la produttività e risparmiare tempo e risorse.

"Come imprenditore e osservatore dei mercati non solo nazionali - continua Lombardi - riconosco che un’azienda sostenibile produce di più e meglio; è sicuramente il primo beneficio ottenuto dai nostri clienti. KontrolON, frutto di più di un anno di sviluppo da parte dei nostri ingegneri e testato in diversi settori, dagli impianti di conglomerato all’agrifood, determina un aumento della produttività e una riduzione delle emissioni di CO2. Apprezzato in diversi paesi europei - conclude - sono sicuro rappresenterà un valore aggiunto anche per le nostre aziende".