Tecno ottiene il certificato Elite

Roma, 31 ott. (Labitalia) - Tecno diventa azienda certificata Elite dopo due anni di partecipazione al Programma del London Stock Exchange Group. Tecno, azienda fondata nel 1999 dall’imprenditore Giovanni Lombardi ed Esco certificata dal 2005, riceve il riconoscimento di Borsa Italiana, dopo due anni dall’inizio del percorso di eccellenza. Elite è il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria che seleziona le aziende più ambiziose, dotate di un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita.

"L’esperienza in Elite - spiega il presidente Giovanni Lombardi - ci ha dato la possibilità di conoscere nuovi scenari, grazie alle metodologie della piattaforma nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e i più importanti attori dell’imprenditoria italiana e internazionale. Grazie al percorso intrapreso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con una rete di aziende con le quali condividiamo valori e visione strategica".

"Sono stati anni - sottolinea - ricchi di importanti traguardi, durante i quali abbiamo sempre avvertito di essere 'sostenuti' dal team Elite. Con il riconoscimento Elite si consolida questo percorso virtuoso di cui siamo orgogliosi: puntiamo a un’ulteriore crescita rafforzando la nostra presenza nei mercati internazionali".

"È un traguardo importante - commenta il ceo Tecno, Claudio Colucci - fondamentale per la nostra azienda. L’esperienza del percorso Elite ci ha permesso di crescere sia come team che singolarmente, proiettandoci nella dimensione ambiziosa a cui aspiriamo con una consapevolezza completa dei nostri mezzi e delle nostre capacità: la crescita di fatturato ed utile pari al 20%, l’'umento del personale di ulteriori 47 unità, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, evidenziano il contributo del programma Elite alla nostra crescita".

L'azienda è stata premiata da Deloitte a maggio, definita per il secondo anno consecutivo Best managed company italiana, a dicembre ritirerà il premio European business award come migliore azienda italiana del 2019 nella categoria 'The customer and market engagement award'.