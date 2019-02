Tlc: Intermatica primo partner commerciale di Oneweb

Roma, 27 feb. (Labitalia) - OneWeb, player nelle comunicazioni globali con una costellazione di satelliti di ultima generazione, e Intermatica, operatore telefonico e service provider dei maggiori sistemi di comunicazione satellitare, annunciano la sigla del contratto di partnership per fornire servizi di connettività ad alta velocità e bassa latenza con copertura in tutto il mondo. OneWeb, che produce satelliti attraverso la sua joint venture con Airbus, annuncerà oggi stesso il lancio dei primi sei elementi: con una costellazione di poco meno di 600 satelliti, OneWeb si appresta a realizzare la più grande campagna di lancio satellitare della storia.

L’architettura di rete del nuovo operatore si basa su una costellazione di satelliti Leo di ultima generazione, dal peso inferiore ai 150 kg, studiati per garantire performance efficienti, qualità dei servizi, ma anche la sostenibilità dell’intero progetto nel rispetto dell’ambiente. I satelliti, la cui produzione è di circa 40 al mese, verranno lanciati in orbita a gruppi, fino ad un massimo di 36 alla volta. Quanto ai terminali-utente, OneWeb propone device dalle dimensioni ridotte, auto-installanti e dal costo contenuto, per offrire soluzioni broadband, ad uso fisso e portatile, a clienti che esprimono esigenze di connettività nelle aree più remote della Terra.

Ad usufruire dei servizi broadband di OneWeb saranno le comunità rurali, le aziende e le Pa che devono affidarsi a soluzioni di comunicazione di tipo globale: la domanda per tali soluzioni, necessarie a un’infinita gamma di applicazioni - sia tradizionali che emergenti - nei settori aeronautico, marino, terrestre e veicolare, è in costante crescita.

"Siamo onorati - dichiara Claudio Castellani, presidente e Ceo di Intermatica - di essere i primi a firmare l’accordo di commercializzazione con OneWeb. I nostri clienti ci chiedono di essere sempre all'avanguardia negli strumenti di connettività e, grazie a questa collaborazione con OneWeb, possiamo ampliare la nostra offerta, fornendo un sistema senza precedenti in termini di qualità e prestazioni. OneWeb cambia lo scenario attuale delle telecomunicazioni, fornendo una soluzione che colma il divario tra i servizi terrestri e quelli satellitari a banda larga, garantendo immediatezza d’uso, una latenza molto limitata e un'ampiezza di banda enorme. Una rivoluzione di cui presto beneficeranno i nostri clienti. Siamo molto orgogliosi della partnership con OneWeb, che guiderà Intermatica nel futuro".

OneWeb ha inoltre siglato un accordo con Talia Limited, provider di servizi Internet, voce e video, per offrire Internet a banda larga e Wi-Fi in varie regioni, tra cui Africa e Medio Oriente, attraverso la propria piattaforma. Per Nicolas Zibell, Chief Commercial Officer di OneWeb, "il coinvolgimento di Intermatica e di Talia all'alba della fase di commercializzazione di OneWeb conferma la domanda per la nostra soluzione di copertura globale e mostra come le aziende siano orientate al futuro IoT e 5G richieste dai loro clienti; attendiamo con impazienza la continua e costante crescita della nostra presenza sul mercato".

La mission di OneWeb è fornire connettività alle persone ovunque. Un obiettivo centrale nella mission di OneWeb, sposato da Intermatica e da Talia, è collegare le scuole per garantire l'accesso ad Internet e ridimensionare il digital divide nell’ambito della formazione e della scolarizzazione con una soluzione stabile e ad alta velocità.