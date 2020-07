Tlc: Sirti, aggiudicata gara Eni relativa a Provisioning maintenance & proximity

Roma, 1 lug. (Labitalia) - Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete, si aggiudica la gara Eni relativa a Pm&p (Provisioning, maintenance & proximity). La gara comprende un ampio ventaglio di prodotti e relativi servizi in ambito telecomunicazioni a supporto delle sedi di Eni sul territorio nazionale. La gara rientra all’interno del programma, già avviato da Eni, di evoluzione dei propri servizi di telecomunicazioni e consentirà a Sirti di parteciparvi per le aree di sua responsabilità.

La business-unit digital solutions di Sirti, in sinergia con Wellcomm Engineering, società specializzata in cybersecurity e acquisita dal gruppo nel 2019, supporterà Eni facendo leva sulla propria capacità e capillarità di intervento sul territorio nazionale e sulla consolidata relazione con i più importanti vendor dell’attuale mercato ict.

“Attraverso la nostra presenza e la possibilità di intervenire localmente in modo capillare - ha commentato Roberto Loiola, ceo di Sirti - grazie alla nostra rete logistica, la business-unit Digital Solutions sarà in grado di affiancare costantemente il cliente nell’esecuzione del progetto, tenendo conto di tutte le entità di Eni dislocate sul territorio italiano. L’avvio di un’iniziativa di tale portata, affiancando un gruppo prestigioso come Eni, permette a Sirti di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento distintivo come player di riferimento nel settore delle infrastrutture di rete del mercato energy & utilities. La vittoria di questo importante mandato, inoltre, è la dimostrazione della capacità di integrazione tra Sirti digital solutions e la neoacquisita Wellcomm engineering, a conferma della validità della strategia di M&A del Gruppo”. L’accordo quadro siglato tra Sirti ed Eni avrà durata triennale, con possibilità di estensione quinquennale.