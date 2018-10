Torino: il 18 ottobre la finale del 'Miscelatore record 2018'

Torino, 10 ott. (Labitalia) - In arrivo la 'Gran Serata Futurista', nel corso della quale sarà eletto il 'Miscelatore Record 2018', che si svolgerà il 18 ottobre, a partire dalle 18, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Per la prima volta, la finale della competizione sarà aperta al pubblico che potrà accedere gratuitamente (previa registrazione), assistere alle preparazioni, degustare le polibibite in concorso servite dagli stessi miscelatori in gara e assegnare la propria preferenza. La competizione inizierà alle 19 e sarà preceduta da un seminario introduttivo al tema della 'Miscelazione Futurista'. Oltre al voto della giuria tecnica, che eleggerà il 'Miscelatore Record Nazionale 2018', si darà spazio dunque al gusto e al voto di una giuria popolare di cui tutti potranno fare parte e che assegnerà un proprio premio.

Ognuno dei finalisti avrà a propria disposizione una postazione dove preparerà la sua polibibita e che potrà personalizzare coerentemente con il tema della miscela stessa: la creatività, infatti, è come sempre uno dei criteri di valutazione principali insieme alla tecnica e all’ottemperanza alle regole enunciate nel 'NeoManifesto della Miscelazione Futurista'. “Un ‘Futurismo da bere’ - sottolinea Roberto Bava, amministratore delegato di Cocchi - che celebri la velocità e l’abilità di rendere la 'Miscelazione Futurista' fruibile e comprensibile a un pubblico ‘profano’: il miscelatore che meglio riuscirà in questo compito è quello che otterrà il titolo di 'Miscelatore Record Nazionale 2018'”.

Uno stile di miscelazione spettacolare, che esalta i prodotti della liquoristica storica nazionale, preparazioni che si trasformano in performance uniche, miscele bizzarre, sorprendenti e provocatorie, vere e proprie opere d’arte temporanee concepite per suscitare emozioni, riflessioni, commenti e azioni: questa è la 'Miscelazione Futurista' e questi gli ingredienti che rendono imperdibile l’appuntamento torinese del 18 ottobre.