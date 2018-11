Torino: tour esperenziale per Luci d’artista 2018

Torino, 7 nov. (Labitalia) - Torino sotto tutta un’altra luce: è la proposta stagionale di un tour di City Sightseeing Torino per visitare la città con guida specializzata e ammirare dall’alto le installazioni più celebri della 21a edizione di Luci d'artista. Un tour 'esperenziale' ideato dal noto bus operator che fa parte del gruppo City Sightseeing Italy (operante in 14 città italiane), in occasione dell’evento-clou dell’autunno torinese.

Il circuito viene effettuato a bordo del bus panoramico con guida turistica in lingua italiana, inglese e francese, e verrà proposto ai turisti ed ai cittadini residenti torinesi, ogni sabato e domenica, fino al 6 gennaio 2019, e anche nei giorni 25-26 dicembre e 1 gennaio. Una scontistica sulla tariffa-base viene riconosciuta ai possessori della Torino+Piemonte Contemporary Card.

L'idea di Luci d'artista nasce nel 1997 con il progetto 'Illuminare Torino' per innalzare la qualità delle luci natalizie: una operazione che ha coinvolto artisti torinesi nella creazione di opere utilizzando l'elemento luce come mezzo di espressione. La peculiarità dell'evento era, ed è tuttora, quella di utilizzare o di interagire con spazi non canonici ma accessibili a tutti, quali vie e piazze di Torino, con allestimenti d'arte realizzati con la luce. Da qui l’idea del tour esperenziale di City Sightseeing Torino, della durata di 1 ora, con partenza prevista da Piazza Castello.