Toscana: Cida, workshop su formazione on the job, link scuola-impresa

Pisa, 29 mag. (Labitalia) - Domani, giovedì 30 maggio, dalle ore 15, presso la Camera di commercio di Pisa, si svolgerà il workshop ‘La formazione on the job: un link tra scuola e impresa’. Cida Toscana, Anpal Servizi, la Fondazione Isi, la Camera di commercio di Pisa e i consulenti del lavoro promuovono un incontro in cui si tratterà, oltre ai voucher per l’alternanza, i vantaggi contributivi ed economici derivanti dall’attivazione di contratti di apprendistato.

"L’incontro - afferma il segretario regionale di Cida Toscana, Walter Bucelli - si pone un duplice obiettivo: da un lato, vuole essere un veicolo per sensibilizzare i manager e gli imprenditori al sistema duale e diffondere la cultura nuovo approccio formativo disegnato dalle recenti normative; dall'altro, vuole fornire a manager e imprenditori informazioni certe circa gli incentivi e altre misure economiche destinaste agli imprenditori che raccolgono la sfida lanciata dal sistema duale".