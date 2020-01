Traction management, nuovo sito web con servizi per digital marketing

Roma, 9 gen. (Labitalia) - "Traction management lancia il nuovo sito web, ricco di contenuti, totalmente rinnovato nella grafica, e con nuovi servizi. Intuitivo e di rapida consultazione da mobile, la struttura del nuovo sito di Traction management si presenta nel nuovo anno come uno strumento utile per le medio e piccole imprese italiane nella gestione del digital marketing". A dirlo è Pier Francesco Geraci, ceo della società 'Traction management', dal 2017 anno della sua fondazione è diventato un punto di riferimento, supportando la crescita di oltre 50 imprese, e grazie al nuovo sito le nostre attività saranno più trasparenti e rese disponibili con comunicazioni puntuali e riscontrabili

"Il nuovo sito - spiega - è un’importante fonte di informazioni rivolte a tutti i clienti, ma è anche il canale più adatto per far conoscere nel 2020 la nuova immagine corporativa, che dalla sua fondazione, offre interventi specializzati, erogati da esperti del settore per migliorare le strategie e impostare delle attività di digital marketing che mirano a migliorare il processo di acquisition e retention di piccole e medio imprese". "Il biglietto da visita - avverte Geraci - presenta moltissime nuove novità rispetto alla versione precedente, in primis immagini di grande creatività, combinate con contenuti di alta qualità, concepiti come un’opportunità, attraverso una comunicazione più trasparente ed efficace, per le medio e piccole imprese di trarre informazioni utili sui servizi offerti da Traction management".

Inoltre, prosegue, "saranno messe a disposizione di tutti aggiornamenti, case histories e tools con l’obiettivo di promuovere nel 2020 una cultura formativa adeguata sulle attività del digital marketing". Completa il sito la sezione dedicata ai tools, che contiene al suo interno una finestra dedicata ai servizi di email urgency, autocust, ratemeup e diyrectory rivolti a tutte le attività imprenditoriali che hanno l’obiettivo di incrementare le proprie metriche nel breve periodo, ed infine l’Academy che consente attraverso degli appositi programmi di formazione organizzati da Traction management di rimanere costantemente aggiornati verso le recenti notizie legate al mondo del digitale, e altri interessanti sviluppi e tecniche di lavoro svolte con successo negli ultimi anni.