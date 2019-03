Trasporto aereo: Air Cairo apre 3 nuove rotte dall’Italia per il Mar Rosso

Roma, 13 mar. (Labitalia) - Air Cairo, forte dei risultati raggiunti in poco più di un anno, dal 31 marzo inaugurerà una nuova rotta da Bergamo a Sharm El Sheikh e dal 1° aprile partirà con due nuovi voli da Roma e da Napoli per Marsa Alam, altra perla del Mar Rosso. Tutte le novità della compagnia aerea egiziana sono state presentate ieri, a Roma, presso il Grand Hotel Palace, alla presenza di tour operator e agenti di viaggio, dal direttore commerciale di Air Cairo, Essam Azab, e da Riccardo Santagostino, responsabile Sales Marketing dell’agenzia 'Non solo sogni', che è General Sales Agent Air Cairo (Gsa), per il mercato Italiano.

Da ottobre 2017 a oggi, Air Cairo è cresciuta enormemente collegando ormai le principali città italiane (Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari) con le più famose destinazioni del Mar Rosso e della Costa Mediterranea, con un totale di ben 22 voli settimanali nella prossima stagione estiva. Del resto, i dati sugli arrivi in Egitto del 2018, ben 11.346.389 turisti, confermano che il turismo nel paese è ormai in netta ripresa, soprattutto per gli italiani, che sono stati 421.992 (quarti tra gli europei).

La netta ripresa del turismo in Egitto è sicuramente dovuta anche al costante lavoro dell’Air Cairo che vede attualmente il mercato italiano come il principale mercato di riferimento, contrariamente alla scorsa stagione invernale in cui era secondo dopo quello tedesco. La compagnia egiziana, dal novembre 2017 a dicembre 2018, ha trasportato ben 1.600.000 passeggeri e solo dall’Italia circa 120.000 che si prevede aumenteranno sensibilmente nella stagione estiva con un +20% in termini di volumi. L’Air Cairo ad oggi serve ben 40 destinazioni, tra voli di linea e charter, con una flotta di 11 aeromobili che si prevede arriveranno a 14 entro il 2020.