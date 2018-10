Trasporto aereo: Air Dolomiti lancia Accademia di Volo per formare piloti

Roma, 23 ott. (Labitalia) - Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia investimenti e un piano di crescita che prevede l’assunzione di nuovo personale. La compagnia, fortemente radicata sul territorio veronese, sta pianificando l’introduzione di nuove macchine - attualmente 12 quelle operative - che porteranno la flotta a un totale di 26 unità. L’arrivo di nuovi aerei avverrà gradualmente da gennaio 2019 fino al 2023 e sarà un avvenimento che aprirà le porte a centinaia di nuove assunzioni sia di personale navigante che di terra. In particolare, per il personale di condotta, è previsto un progetto all’avanguardia, una novità assoluta in Italia: l’ideazione di un’Accademia di volo firmata Air Dolomiti grazie alla quale nasceranno nuovi piloti. In collaborazione con il Centro di addestramento per l’aviazione di Lufthansa e la European Flight Academy-Efa.

Air Dolomiti lo finanzierà in parte offrendo borse di studio per permettere ai cadetti di fare un percorso di addestramento. È in fase di conclusione un accordo con un importante istituto bancario per agevolare gli aspiranti piloti. La compagnia sta investendo per ricercare ragazzi che desiderano intraprendere questo cammino proponendo loro una formazione ad hoc che prevede il superamento di una selezione iniziale con test specifici come il Dlr ad Amburgo, in Germania, in lingua inglese, e prove psicoattitudinali per poi continuare la preparazione nel rispetto degli standard del Gruppo Lufthansa.

Nel programma, della durata di due anni, gli aspiranti first officer dovranno ottenere tutti i brevetti e l’abilitazione per poter sedere nel cockpit dell’Embraer 195, il jet di Air Dolomiti da 120 posti. Unico vincolo: rimanere in azienda per almeno cinque anni. Le prime selezioni avranno inizio nel 2019 ma i candidati possono già inviare il curriculum vitae al link: https://www.airdolomiti.it/in-primo-piano/accademia-di-volo.

“Air Dolomiti sosterrà finanziariamente il programma - afferma Joerg Eberhart, presidente & Ceo di Air Dolomiti - con l’intenzione di trovare giovani motivati e capaci che colgano questa grande opportunità: diventare piloti è un sogno che spesso rimane nel cassetto per ragioni economiche perché molto costoso ottenerne il brevetto. Io sono convinto che ci siano molti ragazzi e ragazze talentuosi che meritino un’opportunità. L’Italia è un Paese ricco di potenziale e mi auguro che la nostra idea venga accolta con entusiasmo”. Partner del progetto è anche l’Università degli studi di Verona con la quale Air Dolomiti sta definendo un accordo per proporre ai futuri piloti un percorso universitario a completamento di quello dell’Accademia di volo. La collaborazione con l’Università è la premessa per una futura e più ampia partnership.

Con il sostegno della European Flight Academy, la nuova Accademia di volo potrà trarre vantaggio dai numerosi anni di esperienza del Centro di addestramento per l’aviazione di Lufthansa, leader nel settore e fornitore esclusivo per l’addestramento di piloti e personale di cabina di Lufthansa Group. All’interno del marchio European Flight Academy (Efa), il Centro di addestramento per l’aviazione di Lufthansa raggruppa tutte le scuole di volo di Lufthansa Group. I diplomati rispondono agli standard elevati della compagnia aerea e hanno accesso esclusivo alle opportunità di lavoro interne al gruppo.

"Il piano di Air Dolomiti è un segnale di crescita certamente positivo per il territorio veronese ed un contributo importante che la compagnia offre nella formazione di figure professionali qualificate creando opportunità di lavoro, nonché un trend positivo del settore in Italia. Con l’Accademia Air Dolomiti apre le porte a tutti coloro che hanno una grande passione per il volo e vogliono entrare a far parte di una compagnia conosciuta in Europa per serietà e affidabilità", conclude la nota della compagnia.