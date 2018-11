Trasporto aereo: Norwegian, nuova rotta Roma Fiumicino-Boston per estate

Roma, 28 nov. (Labitalia) - Norwegian, compagnia aerea low-cost a lungo raggio, annuncia l’avvio della nuova rotta Roma Fiumicino-Boston per l’estate 2019. Da domenica 31 marzo, il vettore collegherà la capitale italiana al Massachusetts quattro volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con tariffe a partire da 189,90 euro, tasse incluse. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, mercoledì 28 novembre. Durante la stagione estiva 2019 sarà, quindi, possibile decollare a bordo degli aeromobili Norwegian da Roma Fiumicino verso 4 destinazioni negli Stati Uniti: New York/Newark, Los Angeles, San Francisco/Oakland e Boston. “Siamo molto felici di annunciare - ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Executive di Norwegian in Italia- il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso Boston, che si aggiunge ai voli intercontinentali verso la Grande Mela e la California. Dalla prossima estate sarà possibile volare low cost, a bordo dei nostri aeromobili, anche alla volta del Massachusetts, con un’offerta ancora più ampia da e per la capitale”.

"La nuova rotta, che prevede oltre 70.000 biglietti in vendita, farà la gioia di tutti i passeggeri che vogliono raggiungere velocemente e senza scalo il Massachusetts: basti pensare che, negli ultimi 12 mesi, solo 23.200 dei 56.600 passeggeri decollati da Roma verso Boston si sono imbarcati su un volo diretto, mentre gli altri viaggiatori hanno fatto scalo a Londra, Francoforte, Dublino o in una città americana. Infine, a riprova della grande attrattiva di Boston per il mercato europeo, sia leisure sia business, il nuovo collegamento sarà disponibile anche da Madrid”, ha aggiunto. In aggiunta al lancio della nuova rotta, durante l'estate 2019, verranno potenziati ulteriormente i collegamenti verso gli Usa con un’offerta complessiva di 341.000 biglietti, il 59% in più rispetto all'estate 2018. La rotta per New York/Newark (frequenza 7/7) prevede un incremento del +17% nel volume di posti in vendita, pari a 146.500 biglietti. Cresce anche la rotta Roma-Los Angeles: le frequenze settimanali passeranno da 3 a 4 (tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) per un totale di 70.800 posti (+33%).

Potenziata, infine, anche la rotta da Fiumicino verso San Francisco/Oakland che passa da 2 a 3 frequenze settimanali: il collegamento - disponibile ogni martedì, giovedì e sabato - prevede 53.100 biglietti in vendita, pari a un incremento del 50% rispetto all'estate 2018. Ma le novità per la prossima stagione estiva non sono finite qui. Norwegian, infatti, ha annunciato l’avvio del volo diretto Londra-Rio de Janeiro: grazie ai collegamenti 'Worldwide by Easyjet', tutti gli italiani che vogliono raggiungere la spiaggia di Ipanema potranno volare a Londra con EasyJet e, dopo un breve stop-over, ripartire imbarcandosi a bordo di uno degli aeromobili Norwegian con destinazione Rio, acquistando un unico biglietto. Quella verso il Brasile è la seconda rotta Norwegian verso il Sud America, che si aggiunge alla Londra Gatwick-Buenos Aires.