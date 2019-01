Trasporto aereo: Norwegian, wi-fi gratuito su rotte intercontinentali

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Norwegian vola sempre più in alto e, nel 2019, punta a migliorare ulteriormente l'esperienza di volo dei suoi passeggeri, introducendo un servizio di Wi-Fi gratuito anche sulle tratte a lungo raggio. Votata agli Skytrax 2018 come 'Migliore compagnia aerea low-cost a lungo raggio del mondo', Norwegian è stata la prima compagnia, nel 2011, a offrire il Wi-Fi gratuito su tutte le rotte europee mentre, nel 2015, è stata la prima in Europa a rendere disponibile con successo un servizio di entertainment televisivo live a bordo.

Dal 2013, Norwegian è rapidamente cresciuta fino a diventare una compagnia aerea a lungo raggio leader, con più di 60 rotte tra Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia operate con aerei moderni, all'avanguardia e a basso consumo di carburante.

Tutti i passeggeri Norwegian potranno volare sulle rotte intercontinentali connettendosi, anche ad alta quota, ai servizi Wi-Fi Basic (gratuito) e Premium (ad alta velocità) disponibili a bordo dei Boeing 787-9 Dreamliner e dei Boeing 737 MAX. Norwegian stima inoltre che, entro il 2020, più del 50% della flotta di 787-9 Dreamliner sarà equipaggiato con il servizio di Wi-Fi. L’adozione del Wi-Fi sui velivoli Boeing 737 MAX della compagnia comincerà verso la metà di gennaio.

Due le opzioni di Wi-Fi a bordo: l'opzione Norwegian Wi-Fi Basic è gratuita e consentirà di navigare sul web, aggiornare i profili social, scambiare e-mail e messaggi istantanei con amici, familiari e colleghi, utilizzando i propri telefoni cellulari, tablet e laptop per tutto il volo; l'opzione Wi-Fi Premium ad alta velocità sarà sufficientemente veloce per riprodurre musica, film e programmi televisivi sulle principali piattaforme di streaming (come per esempio Netflix, YouTube e Hulu).

"Stiamo migliorando continuamente l'esperienza dei nostri passeggeri - ha affermato Boris Bubresko, vicepresident Business Development di Norwegian - e siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea ad offrire il Wi-Fi gratuito per l'intera durata dei voli a lungo raggio. Milioni di clienti Norwegian si sono già connessi ai servizi di Wi-Fi gratuito sopra i cieli d’Europa e ora anche i passeggeri a lungo raggio potranno continuare a fare affidamento sulla rete Internet che migliorerà la loro esperienza di volo a bordo”. Il Wi-Fi a bordo funziona tramite un'antenna montata sulla fusoliera di ciascun aeromobile che comunica con una rete satellitare che fornisce connessione Internet.

In Italia Norwegian opera 4 voli non stop a lungo raggio in partenza da Roma verso New York/Newark, Los Angeles, San Francisco/Oakland e Boston (quest’ultimo a partire dal 31 marzo 2019). Nel 2019, Norwegian riceverà 5 nuovi Boeing 787-9 Dreamliner e 19 Boeing 737 MAX. Norwegian opera al momento con 24 Boeing 787-9 Dreamliner che fanno parte della sua flotta totale di 32 aeromobili Dreamliner.