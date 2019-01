Trasporto aereo: Turkish Airlines, al via collegamento diretto Roma-Ankara

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, ha celebrato ieri presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino l’avvio del nuovo collegamento diretto Roma-Ankara che consentirà il ritorno della rotta dopo una pausa di 60 anni. I voli su questa tratta sono operativi dal 7 gennaio 2019 con una frequenza di 2 voli a settimana. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino, Turkish Airlines offre ora due collegamenti diretti, verso Istanbul e Ankara. Il collegamento tra la capitale italiana e quella turca coincide, inoltre, con il 60° anniversario dall’inizio delle operazioni in Italia di Turkish Airlines, avviate nel 1959. La nuova rotta per Ankara, capitale della Turchia e importante centro commerciale ed economico, contribuirà a intensificare i viaggi d’affari oltre a offrire ai passeggeri italiani una nuova destinazione culturale da scoprire e porta d’accesso alla celebre area della Cappadocia, il cui Parco nazionale di Göreme con i famosi Camini delle Fate è uno dei siti Unesco turchi.

Alla cerimonia di apertura del nuovo collegamento, Ömer Faruk Sönmez, vicepresident Sales (Sud Europa) di Turkish Airlines, ha affermato: “Siamo lieti di celebrare la ripresa del collegamento diretto tra Roma e Ankara, una rotta che contribuirà a incrementare i flussi d’affari e turistici fra i due Paesi. Il ritorno di questa tratta coincide, inoltre, con i 60 anni di operatività di Turkish Airlines in Italia, avviate nel 1959. Siamo orgogliosi di essere qui presenti a testimoniare l’impegno della compagnia aerea in Italia, dalla quale ora offriamo oltre 130 voli a settimana da un totale di 8 aeroporti italiani".

“Siamo onorati di essere al fianco di Turkish Airlines - ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma - in un giorno così importante. L’avvio del volo per Ankara è motivo di grande soddisfazione perché consente di aggiungere una nuova destinazione al già ricco network di Roma, permettendo di collegare direttamente due Capitali di rilevante valenza storica e socio-politica. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta possa facilitare lo scambio economico e culturale verso un mercato strategico come la Turchia, che nel 2018 ha superato i 600 mila passeggeri trasportati con un aumento del +9% verso l’anno precedente".