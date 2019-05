Trento: Fondimpresa-Agenzia lavoro, alleate per occupabilità e competitività imprese

Trento, 23 mag. (Labitalia) - Da oggi, i lavoratori disoccupati e le imprese del Trentino potranno contare su una nuova, importante opportunità: Fondimpresa Trento e Agenzia del lavoro hanno sottoscritto un accordo teso a favorire l’occupabilità delle persone disoccupate e insieme la crescita e la competitività delle aziende del territorio. Siglando la convenzione, dal titolo 'Sviluppo degli interventi di formazione', i due soggetti si impegnano a condividere, per i prossimi due anni, le attività formative promosse da Fondimpresa.

In particolare, Agenzia del lavoro potrà dare alle persone disoccupate la possibilità di partecipare agli stessi corsi organizzati in Trentino da Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

"Si tratta - spiega il presidente di Fondimpresa Trento, Marcello Lunelli -di attività formative destinate ai lavoratori che partecipano ai Piani Fondimpresa ma che da oggi sono a disposizione di Agenzia del lavoro per i lavoratori disoccupati con l’obiettivo di far loro acquisire competenze e abilità operative per l’esercizio di una professione o per l’inserimento lavorativo. I contenuti degli interventi sono, per la stessa natura del Fondo, altamente professionalizzanti e spendibili nel mercato del lavoro provinciale". L’intesa ha in effetti l’obiettivo ultimo di aumentare l’occupabilità dei lavoratori.

"Una volta formate - continua Riccardo Salomone, presidente di Agenzia del lavoro - le persone che hanno partecipato ai corsi saranno segnalate alle imprese trentine che aderiscono al Fondo, a partire da quelle che hanno partecipato alla stessa offerta formativa. È anche in questo modo che la pubblica amministrazione favorisce l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, migliorando l’offerta formativa e puntando a rafforzare competenze richieste dalle nostre imprese e realmente spendibili sul mercato".

"Un ringraziamento - commenta il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto - al presidente Lunelli per la sigla di questo accordo tra l’articolazione territoriale di Trento e la Provincia autonoma di Trento, un primo esempio che va nella direzione di una politica collaborativa tra enti locali e fondi interprofessionali. Riteniamo necessario avviare una interlocuzione tra conferenza stato regioni e fondi per definire un quadro complessivo e unitario di regole all’interno delle quali avviare collaborazioni fattive regione per regione".

Fondimpresa Trento è stata costituita nel 2007 da Confindustria Trento, Cgil, Cisl e Uil del Trentino. L'Articolazione Territoriale trentina, che opera presso Confindustria Trento, è esempio eccellente del sistema e può evidenziare risultati importanti. A Fondimpresa in Trentino aderiscono attualmente 1.748 imprese con 38.383 lavoratori. Tra il 2016 e il 2018 sono stati presentati 919 piani formativi aziendali, per circa 20mila lavoratori e per un finanziamento richiesto al Fondo di 4.788.793 milioni di euro.