Turismo: AccorHotels, Cristina Ramos nuovo direttore operativo Italia e Grecia

Roma, 15 gen. (Labitalia) - AccorHotels, leader mondiale nel settore travel&lifestyle, annuncia la nomina di Cristina Ramos come nuovo direttore operativo di AccorHotels Italia e Grecia, ruolo già ricoperto in Spagna e Portogallo dallo scorso aprile. "Un incarico importante, quello assunto dalla manager iberica, che rappresenta l’impegno di AccorHotels nella promozione del talento femminile chiamato a ricoprire posizioni di responsabilità", sottolinea una nota.

Cristina Ramos, laureata in Economia presso l’Università Complutense di Madrid e con un Master in Gestione Alberghiera presso l’Essec (Parigi), dopo aver lavorato per sei anni presso De La Rue Systems ricoprendo diverse posizioni in ambito finanziario, acquisti e marketing, è stata nominata direttore Vendite e Marketing Spagna, Portogallo e America Latina. La sua carriera in AccorHotels inizia in Spagna nel 2002, in concomitanza con lo sviluppo del Gruppo nel Paese dove ha ricoperto il ruolo di responsabile Marketing di ibis, Etaphotel e Formule per 7 anni. Nel 2009 svolge un ruolo importante come direttore Marketing e Qualità per la Spagna con il lancio del programma Le Club AccorHotels e partecipa in modo significativo al progetto di rebranding dell’identità aziendale della ibis, mentre nel 2013 diventa direttore Marketing del gruppo ibis nel Sud Europa. Nel 2014 viene nominata direttore Marketing, Revenue Management, Pr, Guest Experience e Sviluppo Sostenible di AccorHotels di Spagna e Portogallo, responsabilità a cui si aggiungeranno quelle di vendita, distribuzione, e-commerce nel 2016.

La sua conoscenza dei mercati e delle dinamiche di sviluppo, la sua professionalità, le doti di leadership e di ampia visione nel gruppo, si sono rivelati fattori determinanti per assumere la responsabilità di tutte le funzioni operative del Gruppo anche nel nostro Paese. “Questa nomina richiede abilità strategiche e operative che ho acquisito durante la mia lunga carriera in AccorHotels. Ringrazio il Gruppo per la fiducia in me riposta e accolgo con entusiasmo questa nuova sfida”, dichiara Cristina Ramos.