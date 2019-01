Turismo: al via Itinerando, multisalone del viaggio

Padova, 29 gen. (Labitalia) - Ritorna Itinerando, il primo multisalone del viaggio. Punto di riferimento per tutti gli appassionati di nautica e sport acquatici, bicicletta e cicloturismo, camper e campeggio, Itinerando, che si svolge dall’1 al 3 febbraio, nella Fiera di Padova, è giunto alla 3a edizione e si presenta quest’anno ancora più ricco di proposte per gli appassionati del turismo 'in movimento'. All’interno di Itinerando: Expocamper, dedicato al camper e campeggio; Mondomare, per la nautica e gli sport del mare; BikeTravel, con tante proposte per il cicloturismo. E poi ancora spazio all’Outdoor per gli appassionati di montagna, trekking, turismo a cavallo e attività en plein-air; all’Offroad con modelli di 4x4, moto da turismo e da fuori strada; alle Destinazioni, dove vivere esperienze uniche e conoscere le caratteristiche feste nei borghi.

Evento speciale dell’edizione 2019 è 'Abitare Itinerando', rivolto al mondo delle case mobili. Dalle tiny house, le innovative 'case con le ruote', alle esclusive tende da glamping, che combinano lusso e avventura, il settore delle case mobili rappresenta un trend sempre più in voga, che consente di abitare i territori in modo inedito e di sperimentare nuovi stili di vita 'su misura'. Uno spazio di oltre 10.000 metri quadri dedicato al mondo del campeggio: il padiglione 7 del salone ospita Expocamper, dove i visitatori appassionati di questo mondo trovano tutte le ultime novità del settore. In esposizione l’offerta delle principali case produttrici di camper e aziende leader nel settore della fabbricazione di accessori tecnici di ultima generazione per camper, caravan, furgonati e minivan. Non solo mezzi e accessori: nel cuore del padiglione Expocamper i visitatori potranno scoprire tante nuove idee di viaggio, destinazioni da scoprire e proposte innovative per vivere al meglio la loro passione per il plein-air.

Poi, il salone nautico di riferimento per il Nord-Est: Mondomare, un altro dei settori che danno vita a Itinerando. Qui i visitatori possono immergersi tra le proposte dei migliori marchi della piccola nautica, incontrare artigiani specializzati nel settore e scoprire un’ampia offerta di mezzi, accessori e servizi. Quest’anno Mondomare amplia ulteriormente la sua offerta ospitando uno spazio dedicato agli sport acquatici e alla subacquea. Numerosi saranno gli eventi dedicati al mondo del mare e alla sua tutela, spazio anche alle esperienze degli altri viaggiatori e alle proposte di viaggio, con informazioni su porti turistici, broker, charter e club nautici.

Un turismo in continua crescita è quello della bicicletta, settore che non poteva mancare a Itinerando. Anche il cicloturismo, infatti, pur essendo a portata di tutti, permette di raggiungere mete insolite e di sperimentare viaggi avventurosi, come avviene del resto per camper e barca. Il padiglione 4 del salone ospita BikeTravel, dedicato a tutti gli amanti della due ruote. Qui i cicloturisti possono trovare mezzi, attrezzature, accessori, ma soprattutto proposte di viaggio, itinerari e destinazioni dedicati alla loro passione. Inoltre, il settore presenta un’ampia offerta di ciclovie, oltre alla possibilità di confrontarsi con altri appassionati di viaggi a due ruote.

Nel padiglione 3 trovano posto le destinazioni dell’Italia da scoprire e conoscere attraverso il camper o le case mobili, la bicicletta, la barca o il gommone: luoghi dove vivere esperienze uniche, veri e propri gioielli del nostro Paese, lontani dal turismo di massa. Il settore propone un percorso attraverso proposte inusuali, parchi a tema, attrazioni originali e poco conosciute, il tutto anche grazie al contributo di molte Regioni italiane. Uno spazio speciale è rivolto alle feste nei borghi, che ben valorizzano l’Italia del gusto.

Montagna, trekking, turismo a cavallo e altre attività all’aria aperta sono al centro delle proposte del padiglione 2 dedicato al settore Outdoor, con un’ampia offerta di accessori e abbigliamento sportivo. Adrenalina, ma soprattutto velocità sono i protagonisti di Offroad nel padiglione 1. Tanti modelli di 4x4, moto da turismo e da fuori strada, oltre a una scelta di ricambi e accessori, il tutto accanto a piloti e biker che si sono cimentati in viaggi emozionanti all’insegna dell’avventura e che condivideranno con il pubblico le loro esperienze.