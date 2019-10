Turismo: al via la quinta edizione di Italia Travel Awards

Roma, 23 ott. (Labitalia) - Si presenta con diverse novità la quinta edizione di Italia Travel Awards 2020 (www.italiatravelawards.it), la manifestazione per l’industria del turismo italiana che è diventata ormai un appuntamento di riferimento per il settore. Tra queste, la più importante è che quest’anno ogni azienda ha la possibilità di autocandidarsi per essere poi votata dai propri beniamini. Un’opportunità unica di promuovere la propria azienda su scala nazionale e aumentare la visibilità del brand e del proprio business.

Dallo scorso 9 ottobre e fino al 15 dicembre 2019, sarà possibile infatti per le aziende candidarsi con uno o più brand online su www.italiatravelworld.it/awards/pagina/candida-la-tua-azienda. Dal 18 dicembre si aprirà poi ufficialmente la prima fase di votazioni per tutte le aziende che si sono autocandidate agli Italia Travel Awards, che potranno essere votate da agenti di viaggio e viaggiatori fino al 1° marzo 2020. La seconda novità vede l’introduzione di una giuria di esperti super partes che entrerà in gioco nella seconda fase di votazioni, ossia dal 6 marzo al 6 aprile 2020, insieme ai viaggiatori e agli agenti di viaggio, che esprimerà il proprio voto per valutare chi tra le 10 aziende più votate nella prima fase, potrà accedere alla short list dei 5 finalisti.

La terza novità riguarda, invece, l’introduzione di un secondo premio speciale dedicato alle migliori 'Esperienze di lusso', che affiancherà il premio dedicato alla 'Migliore esperienza senza barriere'. Quest’ultimo, istituito già dal 2018, è dedicato al turismo accessibile e ha lo scopo di sensibilizzare alle problematiche legate alle disabilità, perché è importante che il viaggio, il sogno sia fruibile e raggiungibile a tutti i viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sociali e personali.

Il nuovo premio speciale dedicato alla 'Migliore esperienza di lusso', alla sua prima edizione, seleziona, riconosce, celebra e promuove le migliori esperienze, beni e servizi di lusso dedicati al mondo del viaggi in grado di coinvolgere emotivamente i clienti e creare esperienze memorabili. I due riconoscimenti su candidatura, saranno assegnati da giurie di professionisti, che valuteranno i progetti più meritevoli in base ai parametri previsti per ciascun premio. La premiazione dei leader dell’industria del turismo si terrà, come per le precedenti edizioni, durante un’esclusiva serata spettacolo nel mese di maggio.

L'obiettivo del progetto è quello di incoraggiare e stimolare la professionalità nel settore dei viaggi e del turismo nazionale e internazionale. Il riconoscimento Italia Travel Awards è nato proprio con l’intento di premiare professionalità, competenza e qualità nel settore dei viaggi e del turismo. I riconoscimenti alle categorie in concorso agli Awards saranno assegnati tramite i voti espressi da viaggiatori e agenti di viaggio: questi decreteranno le eccellenze del mondo del turismo italiano.

Sono 25 i premi della quarta edizione. Agenti di viaggio e viaggiatori avranno ognuno le proprie categorie fra cui votare. Gli agenti di viaggio verranno invitati ad esprimere le loro preferenze su diverse componenti delle seguenti categorie: Assicurazione, Ufficio di rappresentanza (Dmc, Gsa...), Compagnia crocieristica extra-europea, Ufficio del turismo, Gds, Network, Catena alberghiera, Ota, Software house per il turismo, To medio/piccoli, specializzati, nicchia, Tour Operator, Progetto/programma di formazione. I viaggiatori premieranno invece: Aeroporto italiano, Agenzia di viaggio, Albergo/Villaggio/Resort, Compagnia aerea low cost, Compagnia aerea di linea, Compagnia di autonoleggio, Compagnia di crociere, Compagnia di traghetti, Compagnia ferroviaria, Destinazione estera, Destinazione italiana, Profilo social di viaggi, Sito di prenotazione online preferito.