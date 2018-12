Turismo: Allianz Partners e GoEuro insieme per offrire migliore esperienza

Roma, 11 dic. (Labitalia) - Allianz Partners, leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazione viaggi e nei servizi alla persona, annuncia la partnership con GoEuro, piattaforma leader per la prenotazione online di treni, autobus e aerei in Europa, offrendo alla clientela del portale copertura assicurativa in caso di cancellazione, smarrimento bagaglio, mancata coincidenza. Italia, Spagna, Francia e Germania saranno i primi Paesi a testare la collaborazione che verrà poi estesa nel corso del 2019 agli altri mercati.

Unendo le forze con Allianz Partners, che in Italia opera attraverso il marchio commerciale Allianz Global Assistance, GoEuro dimostra di voler non solo semplificare il momento dell’acquisto del viaggio, ma anche occuparsi degli imprevisti che possono incorrere dopo aver prenotato. L’accordo dimostra, inoltre, la volontà da parte di Allianz Partners di fare squadra con un player nel settore viaggi altamente innovativo e in forte crescita, in grado di suggerire al cliente soluzioni veloci e intelligenti. In questo modo, Allianz Partners integra appieno la propria offerta, impegnandosi a fornire aiuto, protezione e assistenza ai clienti GoEuro. Obiettivo futuro è di espandere l’accordo sia in termini geografici, in Europa e a livello internazionale, che in termini di prodotti e servizi che saranno implementati.

“GoEuro consente ai viaggiatori di effettuare tutte le prenotazioni su un'unica piattaforma e da oggi con maggiore tranquillità. Allianz Partners è orgogliosa ed entusiasta di supportare GoEuro nella sua crescita internazionale e di collaborare con un player digitale così dinamico e ambizioso", commenta Elodie Hadengue, Global Development Manager Travel di Allianz Partners. Per Chris Hall, Regional Director di GoEuro, “siamo consci che la prenotazione di un viaggio, e talvolta la stessa esperienza di viaggio, possano essere stressanti: per questa ragione siamo lieti di lavorare con un'azienda di fama mondiale e con esperienza come Allianz Partners per offrire una protezione aggiuntiva e di qualità ai nostri clienti".