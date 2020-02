Turismo: Brunelleschi hotel si aggiudica 'four star' di Forbes travel guide

Firenze, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Forbes Travel Guide, guida americana di fama mondiale e unico sistema di classificazione globale per hotel di lusso, ristoranti e spa, ha appena annunciato la sua lista annuale di valutazioni stellate (Star Rating List), assegnando al Brunelleschi Hotel di Firenze il riconoscimento di 4 stelle ai Forbes Travel Guide's '2020 Star Awards'. L'albergo fiorentino è nella lista annuale di valutazioni stellate della Forbes Travel Guide, e figura con gli altri vincitori del premio su ForbesTravelGuide.com.

Il Brunelleschi Hotel viene recensito da Forbes Travel Guide come "Boutique hotel unico nel suo genere", per "l’ammaliante mix di elementi di design moderni e alla moda, e un profondo senso della storia che lo rende un luogo ideale per ospiti curiosi che vogliono sentirsi come se viaggiassero indietro nel tempo". Viene infatti citata la presenza nell’albergo della torre bizantina della Pagliazza (l’edificio più antico della città), di una chiesa medievale e di rovine romane nelle fondamenta. La Pagliazza Tower Suite viene definita "una delle suite più straordinarie della città", grazie alla conservazione storica della torre e all’armonia fra antico e arredi di design.

Sono inoltre evidenziate come attrattive vincenti "l’ottimo cibo, la fornitissima cantina e il servizio personalizzato", perfettamente in linea con la filosofia di Forbes Travel Guide.

Commenta così il General Manager Claudio Catani: "I nostri ospiti trovano al Brunelleschi Hotel una location unica, e un valore storico inestimabile; abbiamo introdotto un servizio personalizzato ed emozionale fornito da un team di professionisti, che quest'oggi ringrazio, per aver raggiunto questa eccezionale consistenza di servizio".

Forbes Travel Guide ha creato il concetto di 'servizio a cinque stelle' (Five-Star service): "Ci impegniamo a promuovere l'autentico servizio a Cinque Stelle da oltre 60 anni e i vincitori di quest'anno, come sempre, sono esempio dei più alti standard di ospitalità", afferma Filip Boyen, Ceo di Forbes Travel Guide.

"È difficile ottenere una valutazione della guida turistica di Forbes e tutti i nostri vincitori hanno dimostrato di essere incredibilmente meritevoli dei loro riconoscimenti mostrando totale dedizione nella loro passione per il servizio. Ci congratuliamo con tutti", conclude il Ceo Boyen.