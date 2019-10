Turismo: da domani a Rimini Ttg, 3.000 aziende alla più grande fiera italiana

Rimini, 8 ott. (Labitalia) - Un quartiere fieristico pieno di novità accoglierà a Rimini da domani a venerdì migliaia di operatori del business turistico da tutto il mondo. L’appuntamento, firmato da Italian Exhibition Group, è con Ttg Travel Experience, il marketplace per gli operatori dei pacchetti vacanza, Sia Hospitality Design, l’unico salone in Italia dedicato esclusivamente all’hotellerie, e Sun Beach&Outdoor Style, salone b2b per il turismo all’aria aperta con focus su stabilimenti balneari e camping. In fiera 3.000 imprese con le loro proposte nei vari settori con 130 destinazioni internazionali e la Costa Rica Country Partner 2019, l’offerta regionale italiana interamente rappresentata, prodotti e servizi di tutta la filiera turistica.

Domani, alle 11,30 (Main Arena - hall sud), la cerimonia inaugurale alla presenza di Lorenza Bonaccorsi (sottosegretario ai Beni, Attività Culturali e Turismo), Andrea Corsini (assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna), Andrea Gnassi (sindaco di Rimini), Giorgio Palmucci (presidente Enit) e Lorenzo Cagnoni (presidente Italian Exhibition Group). Ospiti alla giornata inaugurale per accentuare i focus delle manifestazioni il grande campione di sci Giorgio Rocca, lo chef pluristellato Andrea Berton e il direttore di AD, Ettore Mocchetti. Si aggiunge uno straordinario sforzo redazionale da parte di Ieg, con l’obiettivo di riunire tutti i protagonisti in grado di offrire una prospettiva sull’evoluzione del business turistico nel palinsesto Think Future coni 140 incontri nelle nove arene dislocate nel quartiere fieristico e oltre 300 speaker.

Semaforo verde domani, con l’illustrazione di Vision Ttg 2020 by Ieg, alle 12,30, nel corso di Hyper Time: i nuovi modelli di consumo secondo le nuove dimensioni del tempo. La Vision Ieg, presentata in anteprima, consentirà agli operatori del turismo di lavorare su fenomeni e prospettive future, non limitandosi a fotografare i dati di un settore, ma consentendo di prevedere come si orienteranno negli anni a venire le scelte dei clienti e, di conseguenza, come dovranno indirizzarsi le strategie aziendali.

Con la sua area espositiva suddivisa in tre macro aree (Italia, Global Village e The World) per l’edizione 2019, la 56a, Ttg Travel Experience vede crescere la presenza delle destinazioni europee, con un’ampia e radicata rappresentanza dei Paesi delle Americhe e dell’Asia e la conferma. Alla fiera di Rimini saranno presenti i key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Due i focus 2019: BeActive per l’abbinamento vacanza e sport, vacanza e movimento, in tutte le sue declinazioni; Eatexperience concepito per promuovere e valorizzare l’enogastronomia come 'prodotto turistico'.

Sia Hospitality Design, alla 68a edizione, rafforza la propria connotazione legata a design e made in Italy, affrontando tre tematiche: Design; Water (bagno, benessere, piscine, ma anche servizi, tecnologie, prodotti, cosmesi e trattamenti per il benessere); Taste (i momenti più importanti del food service per le strutture ricettive: colazione e aperitivo). Ogni progetto avrà un’arena dedicata con il coinvolgimento dei professionisti, una mostra e aree espositive.

Il grande spazio dedicato a Rooms Hotel Design Lab, realizzato in collaborazione con Teamwork, presenterà in anteprima i nuovi concept per hospitality attraverso le proposte di otto prestigiose firme del design dell’accoglienza made in Italy. Otto mockup di camere d’albergo che ispireranno i futuri investimenti dei 33mila alberghi italiani. Da decenni salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi, Sun Beach&Outdoor Style, alla 37a edizione, punta su due macro settori: mondo balneare e mondo del campeggio & village show.