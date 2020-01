Turismo: dai ristoranti a Broadway, al via promozioni a New York

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Al via a New York tre promozioni turistiche, parte del programma 'Nyc Winter Outing': dal 21 gennaio al 9 febbraio, è ancora più conveniente visitare la città, approfittando delle promozioni che coinvolgono ristoranti, teatri di Broadway, attrazioni, musei e tour. A segnalarlo Nyc & Company, ente del turismo di New York City.

L'edizione invernale della 'Nyc Restaurant Week' coinvolge oltre 350 ristoranti, situati in 45 quartieri dei cinque distretti cittadini, che proporranno pranzi e brunch a due portate al prezzo fisso di 26 dollari e cene a tre portate al prezzo fisso di 42 (per informazioni e per prenotare il proprio tavolo, visitare nycgo.com/restaurantweek). La 'Nyc Broadway Week' prevede la formula 2X1 per i biglietti di 21 spettacoli di Broadway aderenti, che comprendono otto produzioni che partecipano per la prima volta e cinque show vincitori dei 'Tony Awards'. I biglietti possono essere acquistati sul sito nycgo.com/broadwayweek.

Infine, la 'Nyc Must-See Week' comprende oltre 70 attrazioni, musei, tour e spettacoli teatrali nei cinque distretti della città, ai quali è possibile accedere acquistando due biglietti al prezzo di uno (l’elenco completo delle esperienze e i biglietti sono disponibili su nycgo.com/mustseeweek).