Turismo: è uscita la 1a guida internazionale di Condé Nast Johansens

Roma, 28 ott. (Labitalia) - Luxury Hotels 2020 è la prima guida internazionale alberghiera di lusso di Condé Nast Johansens, disponibile dal 16 ottobre nel suo nuovo formato che raccoglie 315 hotels presenti in 43 paesi nel mondo, dall’Argentina allo Zimbawe, e che include anche 90 new entry. L’Italia è presente con ben 47 strutture di lusso di cui 18 nuove presenze.

Condé Nast Johansens si fa garante dell’alto standard qualitativo grazie al lavoro di una squadra di 30 local experts. La guida di Condé Nast Johansens è un punto di riferimento costante e sempre aggiornato per viaggiatori esigenti alla ricerca di strutture di qualità in tutto il mondo. Per la selezione il livello di attenzione è sempre altissimo fin dalla fase di selezione delle strutture che si candidano e prosegue nel tempo grazie alle visite annuali degli esperti locali.

Le guide Condé Nast Johansens, infatti, sono considerate ormai strumento prezioso dai viaggiatori di tutto il mondo che le apprezzano per l’alto standard qualitativo garantito, per la grande attenzione e risalto dedicati alle foto, per l’equilibrato mix di contenuti tra alberghi tradizionali e strutture dal design contemporaneo. A corredare il tutto, testi curati completi di preziosi suggerimenti su novità e tendenze.

Sono 18 quest’anno le nuove strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea: l’Hotel Sporting in e l’Abi d’Oru Beach Hotel & Spa in Sardegna, l’Infinty Resort Tropea, il Sina Flora a Capri, la Masseria della Volpe a Noto e la Masseria delle Terre Nere alle pendici dell’Etna, Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologn, l’Hotel Splendide Royal, il Buonanotte Garibaldi e il Borgo Pallavicini Mori a Roma, l’Hotel Viu Milan a Milano, l’Hotel Petrus sulle Dolomiti, il Relais Villa Olmo e la Locanda al Colle nelle campagne toscane, il De Stefano Palace e il Villa del Lauro a Ragusa e infine il Velona’s Jungle Luxury Suites nel centro di Firenze e Tenuta di Viesca in provincia di Firenze.

Le guide cartacee 2020 sono acquistabili nella sezione Gift Shop del sito web. La guida, di facile consultazione, è pubblicata dando grande risalto alle strutture grazie a una grafica accattivante, foto spettacolari, testi curati e informazioni sempre aggiornate. Molti gli indirizzi pubblicati sulle guide cartacee, ma la collezione completa e i suggerimenti continuano sul sito www.condenastjohansens.com con una lista più ampia ma sempre caratterizzata da indirizzi speciali per i viaggiatori indipendenti più esperti ed esigenti, completata da preziosi suggerimenti su novità e tendenze.

Il sito web Condé Nast Johansens è organizzato come un vero e proprio magazine: oltre alla ripartizione geografica (Destinations) di Hotels, Spas e Venues, è consultabile usando i filtri in base alle caratteristiche cercate di alberghi, Spa e location in tutto il mondo, o seguendo le aree tematiche della sezione Inspirations.