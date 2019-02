Turismo: eDreams Odigeo consolida offerta alloggi, 2,1 mln strutture nel mondo

Roma, 5 feb. (Labitalia) - La piattaforma eDreams Odigeo Connect (eOC) celebra il suo primo anno come una delle piattaforme per alloggi più grandi al mondo. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’accorpamento con budgetplaces.com, come parte di una strategia mirata alla diversificazione degli utili. Il portale, lanciato il 1° ottobre 2017, consente ai gestori di strutture partner di elencare le offerte disponibili ai viaggiatori di tutto il mondo, attraverso uno dei quattro marchi di eDreams Odigeo: eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink.

La società ha inoltre stipulato più di 30.000 accordi con i principali partner, incluse le più famose catene di hotel in tutto il mondo. In questo modo, il Gruppo ha incrementato l’offerta rivolta ai viaggiatori internazionali di pacchetti esclusivi 'Volo + Hotel', riuscendo così a diventare una delle più grandi piattaforme per alloggi, che ad oggi conta ben 2,1 milioni di strutture.

Secondo i dati della società, gli utenti prenotano i loro voli più di 45 giorni prima di partire, mentre la lunghezza media di un viaggio è pari a sei giorni, dunque gli albergatori possono beneficiare di prenotazioni più lunghe. Inoltre, questa partnership garantisce una percentuale di cancellazione più bassa, data la scarsa probabilità che i viaggiatori effettuino una cancellazione dopo aver prenotato sia volo che alloggio. Dal primo anno di attività, i dati di eDreams Odigeo mostrano come le strutture indipendenti sulla piattaforma eOC abbiano beneficiato di una maggiore visibilità e abbiano visto in alcuni casi un incremento di prenotazioni delle stanze pari al 50%.

Tramite questa piattaforma, che consente di affiancare le migliori tariffe aeree a prezzi vantaggiosi per camere in tutti i tipi di strutture, i clienti possono prenotare pacchetti 'Volo + Hotel', risparmiando fino al 40% rispetto al costo degli stessi servizi prenotati singolarmente. Le strutture, invece, grazie al portale, hanno accesso a tutte le informazioni riguardo alle tendenze e le abitudini d’acquisto che eDreams Odigeo raccoglie da più di 18,5 milioni di clienti in 43 diversi mercati nel mondo, consentendo loro quindi di adattare le varie offerte in maniera flessibile.

Secondo Louis Bouchayer, director of Lodging di eDreams Odigeo, "la possibilità di raggiungere un bacino più ampio di viaggiatori ha consentito a questi hotel di acquisire una maggiore visibilità e di registrare un aumento delle vendite delle stanze fino al 50%; inoltre, il periodo di prenotazione e la lunghezza media del soggiorno si sono allungati rispettivamente del 21% e del 36%". "Siamo lieti di poter lavorare direttamente con queste aziende per accrescere sia la loro che la nostra competitività", sottolinea.

Francisco Javier Domínguez, responsabile delle vendite online al Palladium Hotels Group, spiega: "Lavorare con eDreams è estremamente semplice: a partire dal primo contatto, fino alla configurazione degli hotel sulla piattaforma, alla gestione e alla risoluzione giornaliera degli incident nel gestionale. La sua presenza internazionale, inoltre, ci consente di presidiare i mercati chiave, e il modello di business 'Volo + Hotel' si adatta perfettamente alla nostra strategia di distribuzione. Per questo, siamo convinti che eDreams Odigeo sul lungo periodo sarà un partner molto importante per la promozione del gruppo Palladium Hotel e di tutti i suoi brand".