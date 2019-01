Turismo: eDreams Odigeo, in un anno raddoppiato potenziale innovazione

Roma, 8 gen. (Labitalia) - eDreams Odigeo, una delle società di viaggi online leader in Europa, annuncia che, grazie alla strategia incentrata su tecnologia e innovazione intrapresa durante lo scorso biennio, la capacità di sviluppare nuovi prodotti e servizi per i viaggiatori è migliorata considerevolmente. L'approccio 'test and learn' esprime l'impegno del team di sviluppatori interni nel soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Il risultato è che quest’anno sono stati testati più del doppio dei prodotti e delle funzionalità, su tutte le piattaforme della società, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: un miglioramento che equivale al 118%.

Christoph Dieterle, Chief Product Officer, ha dichiarato: "Siamo sempre stati una società basata sui dati, che studia ogni novità attraverso test A/B e multivariati, partendo cioè dai comportamenti dei clienti reali. Ma quest'anno, grazie all'introduzione di release sempre più frequenti in combinazione con la tecnologia machine learning, abbiamo fatto un enorme passo avanti".

L'impegno del gruppo nell’avvalersi delle più recenti tecnologie per offrire ai clienti un servizio sempre migliore ha inoltre consentito di dimezzare i tempi di sviluppo, che sono diminuiti del 48%. Ciò significa che le modifiche a tutti i 245 siti web e app possono essere disponibili più velocemente, in alcuni casi addirittura in soli 15 minuti. Inoltre, il 75% dei rilasci ad oggi è automatizzato. Questa maggiore efficienza consente a eDreams Odigeo di ridistribuire le risorse in modo più strategico, continuando così ad innovare e aumentando quindi anche la soddisfazione del cliente.

Carsten Bernhard, Chief Technology Officer, ha aggiunto: “Negli ultimi anni, il nostro team di sviluppo si è dedicato a migliorare sempre più frequentemente il nostro software, e dunque ad offrire ai clienti piattaforme aggiornate molto più velocemente. La riduzione del 48% dei tempi di sviluppo riflette proprio quest’obiettivo, e dimostra che stiamo diventando sempre più efficienti nel soddisfare da un lato le esigenze dei clienti, e dall’altro nel promuovere l'innovazione".

eDreams Odigeo offre servizi a più di 18,5 milioni di clienti ogni anno. Il team di sviluppatori di prodotto in-house è uno dei più grandi in Europa per i settori delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggi. E' una delle più grandi società di viaggi online al mondo e una delle maggiori società europee di e-commerce.

Con i suoi 4 principali marchi di agenzia di viaggio online, eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo, presenta le migliori offerte per i voli di linea, le compagnie aeree low-cost, gli hotel, le crociere, il noleggio auto, i pacchetti dinamici, i pacchetti vacanze e le assicurazioni di viaggio per rendere i viaggi più semplici, più accessibili e con il miglior rapporto qualità-prezzo per più di 18,5 milioni di clienti in tutto il mondo. eDreams Odigeo è presente in 43 paesi ed è quotata allo Spanish Stock Market.