Turismo: ibis inaugura nuovo concetto ospitalità, riscopre interazione sociale

Roma, 5 feb. (Labitalia) - ibis, brand pioniere dell’hotellerie nel segmento economy dal 1974, rivoluziona gli standard degli hotel economici offrendo ai viaggiatori e ai residenti locali un'esperienza totalmente nuova, che si concentra sull'ospitalità, sull'apertura alla comunità locale e su una maggiore interazione sociale.

Questo nuovo approccio è nato in risposta alle aspettative dei clienti, come conferma uno studio Ipsos, condotto per conto di ibis in 6 paesi: l'80% degli intervistati vorrebbe che questo nuovo tipo di hotel fosse un luogo conviviale, dove tutti, anche i 'non clienti, possano sentirsi i benvenuti.

Una trasformazione per il marchio che mira a rendere le proprie strutture veri e propri spazi di vita per tutti, flessibili, accoglienti, di tendenza e che soddisfino le diverse aspettative della clientela in qualsiasi momento della giornata.